 Rokų poligone kariai vykdys grūdinimosi pratybas, ners į eketę

Rokų poligone kariai vykdys grūdinimosi pratybas, ners į eketę

2026-01-22 06:44
BNS inf.

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas psichologinio ir fizinio rengimo metu vykdys karių grūdinimosi procedūras, įskaitant nėrimą į eketę.

Rokų poligone kariai vykdys grūdinimosi pratybas, ners į eketę
Rokų poligone kariai vykdys grūdinimosi pratybas, ners į eketę / L. Balandžio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė kariuomenė, ketvirtadienį Kauno rajone esančiame Rokų poligone vyksiančių psichofizinio parengimo pratybose dalyvaus apie 50 profesinės karo tarnybos karių.

„Lietuvos kariuomenės paskirtis – parengti karius visoms situacijoms, nes mūšio lauku gali tapti pelkė, lyguma, miškas ar miestas, kaitri vasaros ar atšiauri žiemos diena. Panėrimo į eketę tikslas – treniruotis, kaip reikėtų elgtis įlūžus ledui ir atsidūrus vandenyje su ekipuote“, – teigia kariuomenė.

Kaip rašė BNS, į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šiais metais bus pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių.

Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, pastaraisiais metais daugiau kaip 60 proc. į profesinę karo tarnybą priimamų karių sudaro baigusieji privalomąją pradinę karo tarnybą.

Šiame straipsnyje:
kariuomenė
kariuomenės pratybos
kariuomenės pratybos Rokuose

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų