Pokyčiai Kaune: vietoj kelių komunalinių paslaugų sąskaitų – viena bendra

„Kauniečiai vietoj šūsnies sąskaitų gaus vieną voką, kuriame ras apjungtas 4 įmonių sąskaitas. Bendrovių „Kauno energija“, „Kauno butų ūkis“, „Kauno švara“, „Kauno vandenys“ sąskaitos gyventojus pasieks viename voke arba vienoje elektroninėje platformoje, o sąskaitos bus apjungtos pagal būsto adresą“, – aiškino Kauno savivaldybės administracijos vadovas Vilius Šiliauskas.

Komunalinius mokesčius apmokant internete veikiančioje specializuotoje platformoje ir atsiskaitant tik už bendrovių „Kauno energija“, „Kauno butų ūkis“, „Kauno švara“, „Kauno vandenys“ sąskaitas, paslauga bus teikiama nemokamai.

„Kauniečiams, už paslaugas atsiskaitantiems internetu, nebereikės jungtis prie atskirų paslaugų teikėjų savitarnos svetainių ir tikrintis sąskaitų duomenų – užteks prisijungti prie mokėjimo platformos ir už visas paslaugas atsiskaityti vienu mokėjimu. Sąskaitų administravimu rūpinsis viešųjų pirkimų konkursą laimėjęs partneris – mokesčių platforma Vienasaskaita.lt“, – Kauno savivaldybės Juridinių asmenų valdymo skyriaus vadovas Pranas Rakauskas.

Visi anksčiau galioję atsiskaitymo būdai grynaisiais pinigais ar bankų svetainėse lieka galioti. Tačiau patogiausia sąskaitas bus apmokėti specializuotoje platformoje, kur gyventojams jau bus pateiktos sugeneruotos sąskaitos ir detali jų informacija. Apmokėti sąskaitas vienu mokėjimu bus galima prisijungus interneto svetainėse mano.kaunas.lt arba vienasaskaita.lt.

Naujasis atsiskaitymo būdas bus ne tik patogesnis kauniečiams, bet naudingas ir miestui.

„Kaune diegiama nauja sąskaitų pateikimo ir apmokėjimo už komunalines paslaugas tvarka taupys ne tik žmonių laiką, bet ir pinigus. Pristatant sąskaitas viename voke kaina vietoj dabartinės 0,57 euro (be PVM) sumažės iki 0,25 euro (be PVM). Tai leis Kauno miesto įmonėms sutaupyti apie 100 tūkstančių eurų per metus“, – teigė V. Šiliauskas.

Naujosios sąskaitos kauniečius pasieks birželio 13 – 19 dienomis. Informacija, susijusi su nauja sąskaitų pateikimo tvarka, teikiama kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas“. Atsakymus į visus klausimus dėl bendrovių „Kauno švara“, „Kauno energija“, „Kauno vandenys“, „Kauno butų ūkis“, taip pat „Kauno autobusai“, „Kauno gatvių apšvietimas“ kauniečiai gali greitai ir patogiai rasti socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje „Mano Kaunas“ arba paskambinę nemokamu telefonu 8 800 20 000.