„Piliamiestis“ švenčia 10-metį: nuo pramoninės zonos iki vieno geidžiamiausių kvartalų Kaune

Spalį pradedamos naujo etapo pirmųjų dviejų penkiaaukščių namų statybos. Juose – 73 butai ir 13 komercinių patalpų. Kaip ir kitiems „Piliamiesčio“ namams, čia numatytas požeminis parkingas, šiems dviems namams bus skirta 75–80 vietų. Automobiliams skirta požeminė aikštelė bus pritaikyta naudoti kaip priedanga – esant ekstremalioms situacijoms ji galės atlikti apsauginę funkciją ir atitiks tokioms patalpoms keliamus reikalavimus.
Čia ne tik statome namus – čia kuriame miestą mieste.
„Piliamiestis“ – tai ilgametės „YIT Lietuva“ patirties rezultatas, kuriant modernius, patogius ir gyvenimo kokybę vertinantiems žmonėms pritaikytus namus. Ši vieta unikali savo artumu centrui bei atsiveriančiais vaizdais į Senamiestį, Kauno pilį ir Santaką, palei upę erdves pritaikėme gyventojų poilsiui. Čia ne tik statome namus – čia kuriame miestą mieste. Didelis gyventojų pasitikėjimas mūsų vizija geriausiai atsispindi pardavimų rezultatuose – įprastai laisvų būstų nelieka dar iki statybų pabaigos”, – sakė bendrovės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
A++ energinės klasės daugiabučiuose bus įrengti funkcionaliai suplanuoti, erdvūs butai su dideliais balkonais ir terasomis, aukštomis lubomis, grindiniu šildymu bei individualia rekuperacine sistema. Pirkėjams bus pasiūlyti įvairaus dydžio būstai – nuo kompaktiškų dviejų kambarių iki erdvių šeimyninių butų, kurių, ypač geroje vietoje, rinkoje labai trūksta. Butų kainos prasideda nuo 3650 Eur/kv. m su daline apdaila.
Kaip ir kituose „YIT Lietuva“ projektuose, daug dėmesio skiriama ne tik namų kokybei, bet ir visos teritorijos sutvarkymui. Skiriama daug dėmesio žaliosioms erdvėms kiemuose, vaikų žaidimų aikštelėms, poilsio zonoms. Vadovaujamasi filosofija, kad kiemai turi būti skirti bendruomenėms, todėl automobiliams įrengiami požeminiai parkingai.
Plėtros metu taip pat bus pratęsta ir sutvarkyta krantinė – gyventojams ir miestiečiams atsivers dar daugiau erdvės pasivaikščiojimams ar aktyviam poilsiui. Greta projekto jau įsikūrusios komercinės paslaugos – parduotuvės, klinikos, kavinės – o netoliese jau prasidėjo pėsčiųjų tilto per Nerį statybos darbai, jis sujungs kvartalą su Senamiesčiu. „Piliamiesčio“ gyventojams dar daugiau mobilumo suteiks ir pradėtos vadinamojo Kėdainių tilto statybos – tiltas užtikrins greitesnį susisiekimą su centrine miesto dalimi, Senamiesčiu bei Žaliakalniu, sutrumpins kelionės laiką automobiliu ir pagerins jungtis su kitais Kauno rajonais.
„Piliamiesčio“ kokybę ir darnų vystymą įvertino ne tik gyventojai, bet ir nekilnojamojo turto sektoriaus ekspertai. Projektas pelnė Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) apdovanojimą „Už darnią plėtrą“, o taip pat buvo nominuotas prestižiniuose „Baltic Real Estate Awards“ – tai pripažinimas, liudijantis kvartalo išskirtinumą ne tik Kauno, bet ir viso Baltijos regiono kontekste. Toks įvertinimas atsispindi ir rinkos rezultatuose – „Piliamiesčio“ butai jau kurį laiką yra vieni perkamiausių Kaune. Naujai vystomus projektus projektuoja ilgametę patirtį turinčios studijos „Viltekta“ ir „JP architektūra“.
„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė, priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. Šiuo metu Vilniuje bendrovė vysto „Naujojo Skanseno“ ir „Virš šilų“ kvartalus, taip pat pradeda vystyti naują projektą „Sutartinės“ J. Basanavičiaus gatvėje. Kaune bendrovė tęsia „Piliamiesčio“ kvartalo dešiniojoje Neries krantinėje plėtrą ir vysto naują modernių gyvenamųjų namų projektą „Matau Kauną“ netoli miesto centro, Aleksoto rajone.
