Iš Petrašiūnų – į Rotušės aikštę: kalėdinės puošmenos kelionė po miestą

Skelbta, kad iš Biruliškių gatvės eglė bus vežama Elektrėnų gatve, Pramonės prospektu, tada suplanuotas maršrutas tęsėsi Savanorių prospektu, P. Lukšio, Žeimenos gatvėmis. Po to iš Šiaurės prospekto įkalnės eglutė pasieks Jonavos gatvę, o nuo čia Rotušės aikštė – jau visai ranka pasiekiama.
Dėl tokio ypatingo krovinio keliose siaurose Senamiesčio gatvelėse ribojamas eismas, neleista statyti automobilių.
Primename, kad šiais metais Kauno kalėdinę eglę puoš floristė Kristina Rimienė. Ji pasirinko eglutę dekoruoti art deco stiliaus elementais, tad dominuos auksinė spalva, bus ir rankų darbo dekoracijų, ir burbulų. Be to, bus naudojamos specialios LED lemputės, kurios gali būti programuojamos, todėl keisis ir pats eglės vaizdas.
Kauno kalėdinė eglutė bus įžiebta lapkričio 22 d.
