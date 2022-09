Pensijos kaupimas – per „Sodros“ prievartą

Antrą kartą nepranešę, kad nenori papildomai kaupti pensijai, sulaukė nemalonios staigmenos. Pinigai nuskaitomi automatiškai. Nepaisant to, kad kartą jau buvai išreiškęs savo valią.

Šaukimas pensijai

Kiekvienų metų pradžioje į antros pakopos pensijų kaupimą įtraukiami tie gyventojai, kurie sausio 2 d. buvo jaunesni nei 40 metų amžiaus, tą dieną dirbo samdomą darbą ar vykdė savarankišką veiklą Lietuvoje.

Čia kalbama ne apie valstybinę pensiją, kuri anksčiau ar vėliau, didesnė ar mažesnė priklauso kiekvienam Lietuvos piliečiui, bet apie papildomos pensijos kaupimą.

Informacija apie įtraukimą į papildomą pensijų kaupimą siunčiama į asmenines paskyras „Sodros“ tinklalapyje kiekvienam gyventojui. Jei žmogus yra pasirinkęs, ir kitais informavimo būdais, taip pat elektroniniu paštu.

Gavusieji tokį pranešimą gali apsispręsti – nieko nedaryti ir nuo liepos 1 d. tapti pensijų kaupimo dalyviais „Sodros“ parinktoje bendrovėje ir pradėti mokėti pensijų kaupimo įmokas, sudaryti sutartį su savo pasirinkta kaupimo bendrove, arba iki birželio 30 d. pateikti prašymą asmeninėje „Sodros“ paskyroje ir atsisakyti dalyvauti kaupime.

Tokį pranešimą šiemet gavo ir kaunietis Mantas (pavardė redakcijai žinoma). Prieš trejus metus vyras sustabdė papildomą pensijos kaupimą. Nutraukti galutinai nebuvo leista, bet buvo galima sustabdyti neribotam laikui.

„Per tą laiką įsigilinau į situaciją ir man pasirodė, kad toks kaupimas neefektyvus. Turiu minčių, kaip tuos pinigus kaupti, investuoti, kad būtų efektyvu. Nusprendžiau kaupimą stabdyti. Pensiją kaupiau banke, parašiau sustabdymo aktą. Likau ramus, ir tiek“, – pasakojo Mantas.

Tačiau žmonėms, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą, nuo šių metų liepos 1 d. įmokų pervedimas buvo atnaujintas automatiškai, jei iki birželio 30 d. jie neatsisakė įmokų pervedimo atnaujinimo.

„Tame pranešime apie priminimą pasirinkti kaupti papildomai, nebuvo nurodyta, kad jei nesustabdysiu pensijų kaupimo, bus pratęstas kaupimas, be galimybės nutraukti. Aš supratau, kad neparodžius jokios iniciatyvos bus patęsta automatiškai, tačiau tikrai nebuvo nurodyta, kad nebus galimybės nutraukti to automatiškai pratęsto pensijų kaupimo“, – gautą priminimą dėl papildomo pensijų kaupimo komentavo Mantas.

143 tūkst. – tiek žmonių atsisakė atnaujinti įmokas papildomai pensijai kaupti.

Tenka mokėti

Iš dalies Mantas buvo ramus dar ir dėl to, kad buvo pateiktas jo prašymas raštu stabdyti kaupimą, sudėti parašai ir jokio kito rašto apie norą atnaujinti pensijos kaupimą jis niekada nerašė. Taip susiklostė, kad pirmas šių metų pusmetis kauniečiui buvo gana įtemptas. Įtakos tam turėjo ne tik asmeninė veikla, bet ir geopolitinė situacija, elektros rinkos liberalizavimo reikalai, infliacija ir kitos aplinkybės.

Be to, Mantas klaidingai užfiksavo, kad į pensijos reikalus turėtų pasigilinti iki rugpjūčio 1 d. Tad prie asmeninės „Sodros“ paskyros prisijungė liepos 20 d. „Malonus“ netikėtumas – Mantas tapo papildomos pensijos kaupėju.

Nieko kito neliko, kaip kreiptis į „Sodrą“, nors ir pavėluotai, ir prašyti stabdyti papildomos pensijos kaupimą.

Paskambinus į „Sodrą“, paaiškinta, kad reikia pasijungti prie savo paskyros ir parašyti raštą, kad pageidauja vėl stabdyti pensijos kaupimą ir motyvuoti, kodėl priėmė tokį sprendimą.

„Man kilo klausimas, kodėl turiu motyvuoti savo sprendimą? Negi kaupimas tampa privalomas? – tokį klausimą pokalbio metu su „Sodros“ specialistais uždavė Mantas. – Na, pasirodo, panašiai – papildomas kaupimas tampa privalomas. Toks buvo „Sodros“ atsakymas.“

Kaunietis parašė raštą „Sodrai“, kuriuo prašė jo prašymą sustabdyti pensijų kaupimą laikyti galiojančiu, nes jokio kito raštiško sutikimo atnaujinti kaupimo jis nedavė. Tad dar kartą patvirtino norą sustabdyti papildomos pensijos kaupimą.

Pasak Manto, pagal įstatymus „Sodra“ turėjo pateikti atsakymą per 20 darbo dienų. Pasibaigus šiam terminui, t.y. 20 darbo dienų, jis gavo iš „Sodros“ atsakymą be jokių paaiškinimų apie tai, kokie šiuo metu atliekami veiksmai, nurodyta tik tai, kad „Sodra“ pasinaudojo kita įstatymo pastraipa ir atsakymo pateikimo terminą pratęsė dar 20 dienų.

„Gal ir būtų nieko, bet laikas kapsi ir kol jie rašo man atsakymą, pasiima ir antrą įmoką nuo mano atlyginimo. Vieną įmoką nuo liepos mėnesio atlyginimo aš jau sumokėjau. Kadangi „Sodra“ nesugeba pateikti atsakymo, turėsiu sumokėti ir už rugpjūtį. Klausimas, kaip bus rugsėjį“, – nepasitenkinimo nepalankia situacija neslėpė Mantas.

Situacija: „Sodra“ neskuba atsakyti pasipiktinusiems klientams. I. Gelūno / BNS nuotr.

Abejoja nauda

Mantą nustebino ir bendravimo su „Sodros“ atstovais ypatumai. Paskambinus telefonu, jam buvo priskirtas žmogus, su kuriuo vyras turėtų aiškintis rūpimus klausimus. „Kai skambinu, susidaro įspūdis, kad žmonės išmokyti šnekėti kaip robotai, praktiškai į jokį klausimą negali atsakyti ir nieko nekomentuoja“, – stebėjosi kaunietis.

Vyras svarstė elementarius variantus, kurie galėtų būti, idant žmogus jaustųsi sprendžiantis savo likimo reikalus, o ne kažkas už jį spręstų. Anot Manto, kai buvo pateiktas prašymas stabdyti papildomą pensijų kaupimą, galima laikinai sustabdyti procesą, kol bus priimtas sprendimas. Net ir teismo nutartims įsigalioti yra skiriama laiko.

„Jei mano prašymas bus patenkintas, liks tik galutinai stabdyti, o jei nepatenkintas – atnaujins kaupimą, o aš spręsiu, ar kreiptis į kitas institucijas. Dabar išeina, vien dėl to, kad jie negali man pateikti atsakymo per 20 darbo dienų, kas, mano nuomone, yra gana ilgas laikotarpis ir nėra kažkokia netikėta situacija, kuriai narplioti reikėtų specialių komisijų, jie tiesiogiai naudojasi mano asmeninėmis lėšomis. Dėl to aš patiriu finansinių nuostolių“, – aiškino Mantas.

Kaunietis įsitikinęs, kad tokie sprendimai – automatiškai įtraukti žmogų į papildomą pensijos kaupimą, atima teisę pačiam spręsti, ką daryti su savo pinigais.

„Juk aiškiai įvardijama – papildomas pensijos kaupimas, ir net įstatyme nėra žodžio „privalomas“. Tai kodėl dabar – imkime mano situaciją kaip pavyzdį – šis pensijos kaupimas tapo privalomas prieš mano valią. Juk turėtų būti galimybė laisva valia pasirinkti. Gal man užteks valstybinės pensijos ir aš neplanuoju papildomai nieko kaupti“, – pasirinkimo laisvę akcentavo Mantas.

Vienas iš Manto sprendimo nekaupti papildomos pensijos motyvų buvo ir tai, kad visiškai neaišku – sulauks jis tos pensijos ar ne. Be to, kone kiekvienais metais pratęsiamas pensinis amžius, tad pensininkų gali ir nebelikti – būsime darbingi senoliai, kurių nenorės nė vienas darbdavys.

„Skaičiavau, kad per tiek laiko, kiek man tektų mokėti iki dabar nustatytos pensinio amžiaus ribos, kai būsiu pensininkas per mėnesį išeis keli šimtai eurų daugiau prie valstybinės pensijos, bet per tuos metus būsiu sumokėjęs žymiai didesnę sumą“, – pastebėjo Mantas.

Teisinasi krūviu

Komentuodama Manto automatinį įtraukimą į papildomos pensijos kaupimą, „Sodros“ komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič paaiškino, kad „Sodra“ administruoja įtraukimą į pensijų kaupimą vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir nekomentuoja jų tinkamumo. Ar planuojama keisti tam tikras įstatymų nuostatas, reikėtų teirautis įstatymų leidėjų. Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2020 m. priėmė nutarimą, kad Pensijų kaupimo įstatymo nuostata dėl asmenų įtraukimo į dalyvavimą pensijų kaupime neprieštarauja Konstitucijai.

„Kauno dienai“ patarėja paaiškino ir tai, kodėl pritrūko laiko per 20 darbo dienų pateikti atsakymą Mantui. Anot M.Kozič, šiemet įtrauktųjų į papildomą pensijos kaupimą skaičius buvo žymiai didesnis nei ankstesniais metais – be pirmą kartą įtrauktųjų, pranešimus pakartotinai gavo ir tie žmonės, kurie prieš trejus metus atsisakė kaupimo. Be to, žmonėms, kurie prieš trejus metus sustabdė įmokų mokėjimą, buvo siūloma atnaujinti įmokas.

„Todėl skundų ir prašymų skaičius šiais metais yra smarkiai išaugęs. Pavyzdžiui, per pirmuosius šių metų mėnesius „Sodra“ gavo apie 1,5 tūkst. prašymų ar skundų, susijusių su pasitraukimu iš pensijų kaupimo. Apsisprendimo terminui pasibaigus, nuo liepos 1 d. užregistruota dar apie 1,5 tūkst. skundų. T.y. per vieną mėnesį „Sodra“ gavo tiek pat prašymų, kiek per visą pusmetį“, – teisinosi „Sodros“ atstovė.

Dažniausiai į „Sodrą“ kreipiasi žmonės, kurie į pensijų kaupimą buvo įtraukti šių metų pradžioje arba kuriems atnaujintas 2019 m. sustabdytų įmokų mokėjimas. Tačiau yra ir prašymų iš žmonių, kurie jau kelerius metus dalyvauja pensijų kaupime ir norėtų iš jo pasitraukti, arba anksčiau patys sudarė pensijų kaupimo sutartis ir apie tai pamiršo.

„Specialistų darbo krūvis išaugo kelis kartus. Stengiamės kiek įmanoma išlaikyti proceso tęstinumą, t.y. išnagrinėti skundus per įstatyme numatytas 20 darbo dienų – specialistai dirba viršvalandžius, į pagalbą pasitelkiami kiti kolegos, tačiau žmogiškieji resursai yra riboti ir šiuo metu, esant labai dideliam prašymų srautui, kai kuriuos atsakymo terminus reikia pratęsti“, – teisinosi patarėja.

Atsisakyti sunku

Pasak „Sodros“ atstovės, jei Manto prašymas pasitraukti iš pensijų kaupimo bus patenkintas, draudėjas perskaičiuos atlyginimą ir grąžins išskaitytas įmokas. Įmokos į kaupimo fondą pirmą kartą bus pervestos rugsėjį. Vėliau įmokas grąžina pensijų fondas.

Tačiau prisiminkime, kad atsisakant kaupti pensiją reikia nurodyti motyvą, kodėl atsisakai. Koks turi būti motyvas, kurio pakaktų nutraukti papildomą kaupimą?

„Kiekvienas prašymas ar skundas nagrinėjamas individualiai. Nėra baigtinio sąrašo priežasčių, kurias nurodžius, prašymas bus patenkintas. Dažniausiai atsižvelgiama į tai, ar žmogus tikrai neturėjo galimybės gauti informacijos apie įtraukimą į pensijų kaupimą ir susipažinti su savo teise atsisakyti kaupimo“, – nurodė „Sodros“ komunikacijos skyriaus patarėja.

Pagal tokį atsakymą, atrodo, kad nespėję į atsisakymo papildomai kaupti pensiją traukinį, rizikuoja būti priversti kaupti prieš savo valią, čia jokios bėdos nemato ir Konstitucinis Teismas. „Jei žmogus praleidžia atsisakymo terminą, vėliau galimybės pasitraukti iš pensijų kaupimo antroje pakopoje labai ribotos“, – patvirtino M.Kozič.

Šių metų pradžioje „Sodros“ pranešimus dėl pensijų kaupimo antroje pakopoje gavo 264 tūkst. žmonių. 88,8 tūkst. iš jų anksčiau niekada nedalyvavo pensijų kaupime.

Įstatymas numato, kad gyventojai įtraukiami į kaupimą kas trejus metus tol, kol jiems sukaks 40 metų. 28,8 tūkst. įtrauktųjų nusprendė pradėti kaupti pensijai.

Pranešimus apie automatinį įmokų atnaujinimą šiais metais gavo ir tie gyventojai, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą. Anksčiau jie buvo pensijų kaupimo dalyviai, jų sukauptos sumos liko pensijų fonduose ir toliau investuojamos, tačiau prieš trejus metus jie nusprendė nebemokėti naujų įmokų.

Tokių žmonių buvo beveik 175 tūkst. – šiais metais jiems siūlyta atnaujinti įmokų pervedimą. Šia galimybe pasinaudojo 31,7 tūkst. gyventojų, o 143 tūkst. atsisakė atnaujinti įmokas.