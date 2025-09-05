Paneigė gandus: Kauno darželiuose būreliai nėra naikinami

Ketvirtadienį Kauno m. savivaldybė pasidalijo svarbia informacija darželinukų tėvams.
„Pastebėjome, kad viešojoje erdvėje sklinda klaidinanti informacija apie naikinamus vaikų būrelius darželiuose. Norime nuraminti, kad jokie sprendimai dėl mokamų būrelių uždraudimo nėra priimti ir neplanuojami priimti“, – sklindančius gandus paneigė savivaldybės atstovai.
Anot jų, savivaldybės administracija nuolat svarsto, kaip tobulinti mieste besimokančių vaikų užimtumą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose bei ieško sprendimų, kaip užtikrinti visiems vaikams lygias galimybes dalyvauti neformaliuose užsiėmimuose.
„Pagrindiniai mūsų tikslai – suteikti vaikams įvairiapusišką ugdymą, griežtai išvengiant socialinės atskirties ir į komerciją orientuotų veiksmų. Šiuo metu vertinamas realus poreikis ir nustatomi kriterijai, pagal kuriuos darželių direktoriai galės patys priimti sprendimus kartu su ugdymo įstaigos bendruomene.
Šiuo metu inicijuota pirminė diskusija su ugdymo įstaigų vadovais, tačiau jokių patvirtintų sprendimų šiai dienai nėra“, – rašoma miesto savivaldybės feisbuko paskyroje.
