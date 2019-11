Pakeistos Kelių eismo taisyklės Kauno gatvėse kelia chaosą

Taisyklių pakeitimai

Nuo sausio mėnesio šalies keliuose neturi likti žalių rodyklių, leidusių sukti į dešinę, nors dega raudonas šviesoforo signalas. Žalios rodyklės leidžia sukti, tačiau vairuotojai prie sankryžos turi sustoti, praleisti eismo srautą ir tik įsitikinus, kad netrukdys kitiems, atlikti dešinio posūkio manevrą.

Nuo lapkričio pradžios prasidėjo tarsi pereinamasis laikotarpis. Kai kur žalios rodyklės vis dar likusios, tad galima važiuoti, kaip vairuotojai jau buvo įpratę. Tačiau kitose sankryžose žalias rodykles pakeitė papildoma šviesoforo sekcija. Pagal įsigaliojusias KET taisykles, sukti į dešinę galima tuomet, kai dega papildoma šviesoforo sekcija. Tuomet pasukus nereikia praleisti pėsčiųjų, nes jiems tuo metu dega raudona.

Taip pat sukti į dešinę galima ir tada, kai dega įprastas žalias šviesoforo signalas. Tokiu atveju sukant į dešinę vairuotojas privalo praleisti pėsčiuosius.

Neaišku, kaip važiuoti

Būtent pastarasis pakeitimas Kauno vairuotojams kelia chaosą. Dažnai vairuotojai užsidegus ne papildomam, o įprastam šviesoforo signalui, nesuka į dešinę, nes yra įsitikinę, kad to daryti negalima. Taip susidaro spūstys, taisykles išmanantys vairuotojai nevengia naudoti garsinio signalo ir taip raginti kitus atlikti posūkį į dešinę.

Portalo kauno.diena.lt skaitytojas Dalius pasidalijo keliais vaizdo įrašais, kuriuose matyti, kad automobiliai prie sankryžos stovi ir nesuka, nors jiems dega žalia. Vairuotojai pajuda tik išgirdę kitų eismo dalyvių garsinį signalą arba tada, kai užsidega papildomos sekcijos šviesoforas.

„Jau dvi savaites veikia naujos papildomos sekcijos, įsigaliojusius pagal Kelių eismo taisyklių pakeitimus. Degant žaliam signalui su išjungta papildoma sekcija, leidžiama sukti į dešinę praleidžiant pėsčiuosius. Deja, ne visi vairuotojai žino pasikeitusias taisykles. Dėl to kai kuriose Kauno sankryžose susidaro spūstys. Problema aiški – degant žaliam signalui, kai papildoma sekcija išjungta, kai kurie vairuotojai nevažiuoja, taip sudarydami spūstis“, – dėstė kaunietis Dalius.

Probleminės vietos

Jis nurodė, kad neretai problemos kyla Karaliaus Mindaugo prospekto ir Kaunakiemio gatvės sankryžoje. Ta pati problema e kartą jį sustabdė ir Raudondvario plente bei kitose pagrindinėse Kauno gatvėse, kur nuolat važiuoja didelis automobilių srautas.

Pasak kauniečio, vairuotojai tiesiog sustoja prie šviesoforo ir nejuda tol, kol neužsidega žalia papildomos sekcijos rodyklė. Šioje vietoje automobiliai gatvę ypač greitai užkemša. Be to, dėl to, jog vairuotojai nesigaudo pakeitimuose, ženkliai sumažėja sankryžų pralaidumas.

„Galbūt vertėtų Lietuvos policijos atstovams kartas nuo karto pastovėti tokiose vietose ir paaiškinti stovintiems eismo dalyviams, kad jie gali važiuoti“, – prevencinius policijos vizitus pasiūlė vairuotojas.