P. Keras taps savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju?

Neoficialiomis žiniomis, savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas savo pavaduotojų gretose norėtų matyti P.Kerą, šiuo metu vadovaujantį Transporto ir eismo organizavimo skyriui. „Kauno dienos“ žiniomis, būtent su šiuo specialistu vyksta derybos. V.Šiliauskas nei patvirtino, nei paneigė tokių kalbų.

„Mes daug su kuo kalbamės iš mūsų vidinių žmonių. Tiek su P.Keru, tiek su kitais žmonėmis pokalbis vyksta, bet dėsime visų gyvenimo aprašymus ir dėl galutinio sprendimo tarsimės su meru ir visa komanda. Tačiau šiandien dar nėra apsispręsta dėl kandidatūros. Yra didelis sąrašas žmonių, kurie savivaldybėje daug metų dirba, tad negaliu pasakyti, kiek yra kandidatų. Atrodo, kad vienas žmogus turi vienus privalumus, kitas – kitus, tad dabar viską dėliojamės ir priimsime sprendimą“, – „Kauno dienai“ sakė V.Šiliauskas.

Paklausus, kokius privalumus turi P.Keras, administracijos direktorius vardijo būtent tai, jog specialistas dirba su miesto infrastruktūros kūrimu.

„Jis daug metų dirba savivaldybėje, patikimas, tvarkingas žmogus, atsakingai žiūri į savo pareigas į darbą, tad jokių pretenzijų jam neturime. Be to, labai gerai, kad jis yra kietosios ūkio dalies atstovas, kuris dirba su urbanistika, keliais, gatvėmis, jų ženklinimu, aikštelių projektavimu, automobilių statymo vietų projektavimu ir viešuoju transportu. Tai yra didžiausi jo privalumai. Bet mes rinkdamiesi pavaduotojus, žiūrime į tai, kokių sričių specialistų neturime, bet kadangi pavaduotojai dar sričių nepasidalijo, dėl to ir sprendžiame, kuris kandidatas labiausiai tiks“, – sakė V.Šiliauskas ir pridūrė, jog dar nežino, ar kitam tarybos posėdžiui bus atrinktas tinkamiausias kandidatas į jo pavaduotojus.

Pats P.Keras visai nepatvirtino, jog savivaldybės administracija derasi su juo dėl naujų pareigų. „Tokiomis temomis labiau reikėtų kalbėtis su administracijos direktoriumi, jis gal gali daugiau pakomentuoti, nes aš dar neturiu informacijos. Nenoriu kalbėti apie hipotetinius dalykus“, – teigė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.