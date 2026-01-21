Nyderlandų Karalystės ambasadorius tapo Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos garbės nariu

Sugiharos muziejus – tai istorinė vieta, pasakojanti apie Antrojo pasaulinio karo metais Japonijos diplomato Čijunės Sugiharos ir jo bendražygių išgelbėtas tūkstančių žydų gyvybes, išduodant vadinamąsias „Gyvybės vizas“. Muziejus veikia buvusiame Japonijos konsulato pastate ir yra reikšmingas tarptautinis Holokausto atminties, diplomatijos ir moralinės drąsos centras.
Vienas svarbiausių šios istorijos herojų – Nyderlandų garbės konsulas Kaune Janas Zwartendijkas, kuris 1940 m. pirmasis pradėjo išduoti dokumentus, leidusius pabėgėliams palikti Europą per Japoniją. Jo sprendimai tapo esmine „Gyvybės vizų“ grandimi ir išgelbėjo tūkstančius žmonių nuo nacių persekiojimo.
Nors Jano Zwartendijko herojiška istorija muziejuje buvo pristatoma ir anksčiau, būtent ambasadoriaus Quarleso van Uffordo nuoseklus palaikymas tapo svarbiu veiksniu 2023–2025 m. modernizuojant Sugiharos namų muziejaus ekspoziciją. Jo dėka olandų diplomato indėlis į „Gyvybės vizų“ istoriją šiandien lankytojams pristatomas išsamiau, šiuolaikiškiau ir platesniame tarptautiniame kontekste.
Naujas gylis istorinei atminčiai: audioturas „Iš Laisvės alėjos į Laisvę“
Vienas ryškiausių ambasadoriaus indėlių į muziejaus atnaujinimą – jo globa kuriant integralų audioturą „Iš Laisvės alėjos į Laisvę“. Šis projektas leidžia muziejaus lankytojams dar geriau suvokti istorinį kontekstą, sujungiant abi svarbiausias gelbėjimo operacijos vietas Kaune: buvusį Nyderlandų garbės konsulatą (Laisvės al. 29) ir Japonijos konsulatą Žaliakalnyje (Vaižganto g. 30).
„Ambasadorius Jackas Twissas Quarlesas van Uffordas ne tik puoselėja savo pirmtako Jano Zwartendijko atminimą, bet ir padėjo rasti būdus, kaip šią istoriją papasakoti šiandienos kalba. Jo inicijuotas audioturas yra viena įtaigiausių muziejaus ekspozicijos dalių, leidžianti pajusti herojišką to laikmečio diplomatų dvasią ir Kauno įvykių atmosferą keliaujant iš Laisvės alėjos į Žaliakalnyje įsikūrusį Sugiharos namų muziejų,“ – teigė Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę” valdybos pirmininkas Ramūnas Garbaravičius.
Partnerystė vardan ateities pamokų
Sugiharos namų modernizacija sustiprino muziejaus, kaip reikšmingos istorinės atminties ir tolerancijos erdvės, vaidmenį. Atnaujinta ekspozicija aiškiai ir nuosekliai atskleidžia bendrą Nyderlandų ir Japonijos diplomatų humanitarinę misiją Antrojo pasaulinio karo metais, suteikdama lankytojams platesnį istorinį kontekstą ir prasmę šiandienai.
Ambasadorius J. T. Quarles van Ufford, priimdamas garbės nario vardą, pažymėjo, kad jo siekis buvo padėti muziejui augti ir užtikrinti, kad J. Zwartendijko vardas Lietuvoje skambėtų dar plačiau: „Jano Zwartendijko ir Čijunės Sugiharos poelgiai yra geriausias pavyzdys, kaip diplomatija gali tarnauti žmogiškumui. Man buvo garbė prisidėti prie to, kad ši ekspozicija taptų dar gyvesnė ir pasiektų kiekvieno lankytojo širdį.“
Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ įkurtas 1999 m., siekiant įamžinti japonų diplomato Čijunės Sugiharos, Nyderlandų garbės konsulo Jano Zwartendijko ir kitų diplomatų, išgelbėjusių tūkstančius gyvybių Antrojo pasaulinio karo metais, atminimą. Fondas rūpinasi Sugiharos namų muziejumi Kaune, skatina pilietinės visuomenės ugdymą ir kasmet teikia „Metų tolerancijos žmogaus“ apdovanojimą bei Leonido Donskio premiją. Fondo veikla orientuota į pilietinio sąmoningumo stiprinimą ir atviros visuomenės bei liberaliosios demokratijos vertybių puoselėjimą ir gynimą.
Naujausi komentarai