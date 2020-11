Nuo COVID-19 pasveiko jau daugiau nei 800 kauniečių

Naujų COVID-19 atvejų Kaune per praėjusią parą, duomenis atnaujinus ketvirtadienį po 13 val., registruota 133, ir koronaviruso sukelta liga šiuo metu serga 3575 gyventojai. Šiuos duomenis ketvirtadienį paviešino Kauno miesto savivaldybė.

Iš viso koronavirusas susargdino 4444 kauniečius, o pasveikusiais jau pripažinti 818 gyventojai. Registruotų mirčių skaičius artėja prie 40-ies. Nuo COVID-19 mirė 38 žmonės, dar 13-os infekuotų kauniečių mirties priežastimis buvo kitos ligos.

Pagal statistiką, per 7 pastarąsias dienas Kaune susirgimų koronaviruso sukelta liga padaugėjo 19,71 procento, o 100 tūkstančių gyventojų per pastarąsias 14 dienų tekusių atvejų skaičius paaugo iki 801,4. Tarp sergančiųjų – daugiau moterų nei vyrų.

Lietuvoje, primena ELTA, per savaitę teigiamų COVID-19 atvejų nustatyta 14 proc. iš visų atliktų koronaviruso tyrimų skaičiaus. Per tą patį laikotarpį patvirtinti 10687 susirgimai, per paskutines 14 dienų – 21383.

Sergamumo žemėlapyje ko ne visa Lietuva nuspalvinta raudonai, išskyrus tris geltona spalva paženklintas Pagėgių, Zarasų bei Neringos savivaldybes. Jose COVID-19 paplitimas švelnesnis nei daugiau nei pusšimtyje kitų savivaldybių.