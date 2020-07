Dovanų kuponas apkarto: pigu.lt elgėsi lyg sukčiai?

Nerado, kur įvesti kodą

"Per gimtadienį gavau dovanų kuponą. Jį panaudoti nusprendžiau birželio 13 d. Tačiau bandydama elektroninėje pigu.lt parduotuvėje užsisakyti pasirinktą prekę – garų lygintuvą, neradau, kur galėčiau įvesti 40 eurų vertės dovanų kupone įrašytą kodą", – įvykio priešistorę prisiminė Živilė.

Susidūrusi su keblumais moteris iškart paskambino elektroninėje parduotuvėje nurodytu telefono numeriu. Atsiliepęs pigu.lt konsultantas kaunietei bandė aiškinti, kaip viską reikia atlikti.

"Buvau prisijungusi prie elektroninės parduotuvės sistemos, todėl paaiškinau, kad viską atlikus taip, kaip sakoma, apmokėti už prekę esu siunčiama į banką. Kai tai pasakiau, konsultantas pats atliko tai, ką buvo nurodęs man, ir pastebėjo, kad įvesti kupone nurodyto kodo iš tiesų nėra galimybės. Todėl pasiūlė sprendimo būdą – sumokėti už pirkinį visą sumą, o kai gausiu SMS su užsakymo numeriu, paskambinti pigu.lt konsultantams vėl ir padiktuoti jiems dovanų kupono kodą", – pasakojo pašnekovė.

Sulaukė akibrokšto

Sumokėjusi visą sumą – 61 eurą, kaip siūlyta, ir sulaukusi SMS, kurioje buvo nurodytas užsakymo numeris, Živilė teigė paskambinusi elektroninės parduotuvės atstovui ir padiktavusi savo 40 eurų vertės dovanų kupono kodą. Pasak jos, konsultantas patikino, kad pastaroji informacija bus perduota atsakingiems pigu.lt darbuotojams, kurie pasirūpins, kad moteriai būtų grąžinti 40 eurų.

"Pasiteiravus, kada atgausiu pinigus, pasakė, kad per tris keturias dienas. Tai išgirdusi pasitikslinau, ar tai reiškia, kad pirmiausia atsiimsiu prekę, o po to bus grąžinti pinigai. Atsakymas buvo: "Taip." Birželio 16 d. sulaukiau SMS, kad mano garų lygintuvas jau pristatytas į paštomatą ir galiu jį atsiimti. Tačiau vakare į elektroninį paštą gavau laišką su tokiu tekstu: "Laba diena, kolegos informavo apie Jūsų skambutį. Informuojame, kad užsakymui, kuris jau apmokėtas ir pristatytas į savitarnos terminalą, negali būti koreguojami duomenys, tarp jų ir nuolaidų kodai", – išsirutuliojusios nemalonios situacijos niuansus toliau dėstė Živilė.

Galiausiai paskambinusi telefonu tiesiai paklausiau – kada į mano sąskaitą bus pervesti pinigai.

Vilkino laiką

Po pastarojo akibrokšto kaunietė nieko nelaukdama paskambino gautame elektroniniame laiške nurodytu telefono numeriu ir paprašiusi sujungti ją su pigu.lt atstovu, atsiuntusiu jau minėto turinio laišką. Tačiau jai buvo pasakyta, kad tokios galimybės nėra ir pasiūlyta tiesiog atsakyti į gautą elektroninį laišką.

"Taip ir padariau – į gautą laišką atsakiau prašydama skubiai su manimi susisiekti ir paaiškinti situaciją. Tačiau atsakymo nuo birželio 17 d. iki dabar taip ir nesulaukiau. Kasdien skambindavau pigu.lt konsultantams teiraudamasi dėl man nutikusios situacijos. Kitame laido gale išgirsdavau vis kito konsultanto balsą, kuris pasakydavo tą patį, kad pateiktą informaciją perduos atsakingiems darbuotojams. Tiesa, vieną kartą žadėjo atsiųsti kažkokį raštą, kurį turėsiu pasirašyti, tačiau nesulaukus ir jo teko skambinti vėl. Buvo teigta ir tai, kad mano prašymas laukia eilėje, ir su manimi būtinai per dvi tris darbo dienas susisieks atsakingas darbuotojas. Galiausiai paskambinusi telefonu tiesiai paklausiau – kada į mano sąskaitą bus pervesti pinigai. Pasakė: "Rytoj." Tačiau ir kitą dieną susisiekusi su pigu.lt konsultantais išgirsdavau tą patį", – apmaudo neslėpė Živilė.

Pašnekovė pridūrė, kad, be viso to, kiekvieną kartą susisiekus su pigu.lt atstovais, buvo prašoma ne tik pasakyti prekės užsakymo numerį, bet ir vėl iš naujo nupasakoti nutikusią problemą. Kai pastarieji niuansai galutinai perpildė kantrybės taurę, kaunietė neapsikentusi rėžė, kad elektroninės parduotuvės darbuotojai perklausytų pokalbius su klientais, užuot vis to paties klausinėję ir greičiau į sąskaitą pervestų pinigus.

"Tada man pasiūlė, kad grąžinčiau įsigytą prekę, o tokiu būdu esą bus sugrąžinti ir sumokėti pinigai. Pasakiau, kad toks variantas mums netinka, nes pirkiniu esame patenkinti. Kita vertus, jei dabar yra tiek vargo norint atgauti pinigus, kur garantija, kad nebus problemų atsiimant visą sumą?" – svarstė Živilė.

Sulaukė dokumento

Siekdami išsiaiškinti moteriai iškilusią problemą dėl iki šiol neatgautų 40 eurų, kurių vertės dovanų kupono jai taip ir nepavyko aktyvuoti, "Kauno dienos" žurnalistai antradienio rytą elektroniniu laišku kreipėsi į pigu.lt atstovus.

Nors sureaguota operatyviai ir pažadėta pasidomėti aprašyta situacija bei atsakyti į pateiktus klausimus, atsakymų sulaukta tik vakare. Tačiau, kaip pavyko sužinoti, per tą laiką, kol žurnalistams buvo rengiami atsakymai, kaunietė pagaliau sulaukė ilgai žadėto atsiųsti susitarimo dokumento, kurį reikėjo pasirašyti.

"Ką tik nusiunčiau pasirašytą susitarimą. Jame parašyta, kad pinigus turi sugrąžinti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas. Šiandienos neskaičiuoju, nes jau baigėsi darbo valandos. Vadinasi, pinigus pervesti turėtų vėliausiai iki liepos 8 d.", – antradienio pavakarę vylėsi Živilė.

Įsivėlė klaida?

Dienraščiui raštu pateiktame atsakyme elektroninės parduotuvės pigu.lt Komunikacijos vadovė Raimonda Strazdauskaitė patvirtino – birželio 13 d. gauto dovanų kupono kodo kaunietei nepavyko pritaikyti ne atsitiktinai, o dėl sisteminės klaidos.

Kaip tikino pašnekovė, tai gana retas atvejis ir esą tądien daugiau panašių klientų kreipinių nesulaukta.

"Apgailestaujame, kad užtruko klausimo sprendimas. Išsiuntėme klientei e. paštu reikalingą pinigams pervesti susitarimą. Klientei jį pasirašius ir atsakius į mūsų laišką, pervesime į nurodytą sąskaitą kupone nurodytą sumą. Atsiprašėme klientės, sieksime stiprinti komunikaciją, kad ateityje panašių nesusipratimų nepasikartotų", – tikino pigu.lt atstovė.