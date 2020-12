Naujųjų sutiktuvės Kaune: su simboliniais fejerverkais, bet be vakarėlio Rotušės aikštėje

Apie tai informavo Kauno miesto savivaldybės skyriaus vedėja Agnė Augonė.

"Kaunas pritaria ir palaiko Policijos generalinio komisaro pasiūlymus – riboti patekimus į pagrindines miestų aikštes arba užgesinti Kalėdų egles.Jau prieš dvi savaites nutarta, kad Naujųjų sutiktuvės, kaip ir Šv. Kalėdos, šiemet Kaune bus kitokios. Skirtingai nei įprastai, didžiules žmonių minias pritraukdavęs naujametinis vakarėlis Rotušės aikštėje nevyks. Miestas atsisako ir šioje vietoje būdavusių tradicinių fejerverkų.

Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą ir rūpinantis visuomenės sveikata, Naujųjų metų išvakarėse numatyta fizinėmis priemonėmis riboti patekimą į Rotušės aikštę tiek pėstiesiems, tiek ir automobiliams. Tai tęsis nuo gruodžio 31 d. 20 val. iki sausio 1 d. 8 val.

Nuo pat eglės įžiebimo lapkričio gale čia visą parą dirba miesto samdyti privačios apsaugos bendrovės darbuotojai, taip pat intensyvesniu metu prisijungia savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistai. Visos šios pajėgos – pagalba Kauno policijai užtikrinant viešąją tvarką mieste.

Be to, ne vien Naujųjų išvakarėse, bet ir kitu metu situacija Rotušės aikštėje nuolat stebima vaizdo kamerų pagalba, todėl pastebėjus tankesnį žmonių susibūrimą, Kalėdų eglės apšvietimas ir kitos šventinės dekoracijos gali būti nedelsiant užgesintos. Kol kas to neprireikė ir viliamės, kad tokių veiksmų imtis neteks.

Neatmetame galimybės skirti pajėgas tvarkai užtikrinti ir kitose kauniečių pamėgtose bei Naujųjų naktį gausiai lankomose vietose. Ypač ten, iš kur atsiveria vaizdinga miesto panorama.

Taigi, atsižvelgiant į šiandieninę situaciją, primygtinai raginame visus atsisakyti idėjos Naujųjų naktį eiti iš namų ir rinktis viešosiose miesto erdvėse.

Tikime, kad kauniečiai išliks atsakingi ir artėjančius 2021-uosius saugiai sutiks būdami savo namuose.

Miestas atitinkamai planuoja sustiprinti šventinę atmosferą simboliniais naujametiniais fejerverkais skirtingose, tačiau iš anksto neskelbiamose miesto vietose, kad tai būtų patogiai matoma pro namų langus ar balkonus. Tokių lokacijų numatoma iki dešimties", - teigė A. Augonė.