 NATO naikintuvai sunaikino droną Alytaus rajone, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas

NATO naikintuvai sunaikino droną Alytaus rajone, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas (Atnaujinta)

2026-09-15 00:18
Saulius Jakučionis (BNS)

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad antradienio naktį NATO oro policijos misijos naikintuvai sunaikino Lietuvos sieną kirtusį droną Alytaus rajone, o keliose Lietuvos savivaldybėse skelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų atšauktas.

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<span>NATO naikintuvai sunaikino droną Alytaus rajone, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas </span>
NATO naikintuvai sunaikino droną Alytaus rajone, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas / BNS nuotr.

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Preliminariais duomenimis, bepilotis numuštas ties Navasiolkų kaimu.

Į įvykio vietą nuvyko Karo policijos, policijos bei kitų tarnybų pareigūnai.

NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad dronas į Lietuvą tikriausiai atskrido iš Baltarusijos. Iš pradžių pranešimas apie galimą oro pavojų buvo paskelbtas Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau – ir Kauno apskrityje.

Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą.

Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.

Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.

Šiame straipsnyje:
oro pavojus
Vilmantas Vitkauskas
Vilnius
Trakai
Elektrėnai

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Komentarai

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na
tai kaip suprasti skiedžia man tai cia cirkai aplamai Lietuvoje vyksta kiekvieną dieną gąsdina jei ne rusas puola tai meciate griuna..tai gerves praskrido ..tai dronas tai cigaretes..užtat žmones bega is Lietuvos..tuo paciu ir ukrainieciai sako durniu laivas.
0
0
Auklėtoja Zita
Ačiū ,Dievui🙏🏻kad turime saugią padangę virš Lietuvos🙏🏻 Ramu, dronas numuštas Ramiai
0
-1
Kam tos žinutės
Slėptuvių jokių niekur nėra pastatyta , tik VIPams jos , o visiems likusiems miegoti reik , jei ir nukris dronas ant kažko , nepadės niekas , nei tuoletas , nei slėptuvės nuo vėjo ir lietaus .
1
0
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