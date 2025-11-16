Mirė buvęs ilgametis Amalių seniūnaitis Pranas Grebliauskas

„Dar vienas bičiulis, Pranas Grebliauskas, iškeliavo į Amžinybės lankas... Bičiulis, kuris nuoširdžiai rūpinosi Amalių gyventojų reikalais. Rūpestingas, atkaklus, ryžtingai kovojantis, kad viena ar kita gatvė būtų nugreideriuota, o Amalė, kaip jai ir dera, taptų švariu upeliu.. Įsivaizduokite, kad viena gatvė vėl būtų priskirta miestui jis kovojo dešimt metų... Tad nieko keista, kad seniūnaičių rinkimuose jis sau lygių neturėjo – žmonės juo pasitikėjo. Ne veltui 2024 metų rinkimuose buvo pagerbtas už aktyvią veiklą Petrašiūnų seniūnijoje ir Kauno miesto vardo garsinimą. Mylėjo net tik žmones, bet ir gamtą. Skersai išilgai išvaikščioti Pažaislio šilo takeliai, daugybė saulėtekių pasitikta su meškere rankoje... Ilsėkis ramybėje, gerbiamas Pranai... Nuoširdi užuojauta žmonai Angelei ir kitiems šeimos nariams, bičiuliams...“ – feisbuke sekmadienį pranešė politikė Vaida Pranarauskaitė.
Naujausi komentarai