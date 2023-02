M. Arutiunova: tik didelės pastangos atveria duris (Metų kaunietės rinkimai)

Sielos palengvėjimas

„Mano misija – kad žiūrovas, atėjęs į teatrą, pamirštų visus savo rūpesčius, rutiną ir kartu su scenoje esančia trupe keletui valandų įsitrauktų į dainuojamą ir vaidinamą istoriją. Linkiu, kad žiūrovas atsipalaiduotų, patirtų gerų emocijų, kad jam tas vakaras taptų švente ir jis grįžtų namo spinduliuodamas teigiama energija ir šviečiančia šypsena. Stengiuosi, kad žiūrovui tas vakaras taptų švente. Kai atlieku dramatinius vaidmenis, tokius kaip Elizabet, tikiuosi, kad pavyks padėti žiūrovui išlaisvinti savo emocijas, kartu su spektaklio herojais išgyventi akimirkas, kurias jis galbūt atpažins savyje, savo praeityje, pajus sielos palengvėjimą ir atsiribos nuo blogų minčių“, – kalbėjo viena iš šešių rinkimų „Metų kaunietė 2022“ finalo dalyvė M. Arutiunova.

Gyvename įtampos ir skubos kupiname pasaulyje, jausdami begalinį informacijos srautą, nerimaudami dėl visos Europos ir pasaulio. Marija iš savo patirties žino, kaip svarbu rasti laiko nukreipti mintis į kažką gražaus.

„Man tai yra menas: teatras, muzika, dailė. Taip galima pailsėti, išvalyti sielą, pasisemti naujų jėgų. Mano didžiausia ir svarbiausia misija – pasidalyti teigiama energija su klausytojais, leisti jiems mėgautis gražiu dainavimu ir įtaigia vaidyba, vedant juos scenoje atskleidžiamos istorijos keliu“, – dėstė solistė, kurią lydėjo dainavimo dėstytojos Birutės Sodaitytės profesionalumas, teatro vadovo Benjamino Želvio ir kitų pedagogų palaikymas.

Tapti, kuo tik nori

Teatras šiai projekto finalo dalyvei visuomet atrodė magiška vieta. Čia negresia rutina. Dirbdama teatre Marija turi unikalią galimybę pasimatuoti daugybę skirtingų charakterių ir gyvenimų: tenka atlikti karalienių, tarnaičių, artisčių vaidmenis, nuolatos lydi lyriškos, dramatiškos, komiškos istorijos ir scenos.

„Įdomus procesas – pažinti herojes per save ir save per jas. Scenoje gyvenu tarsi kitą gyvenimą, galiu peržengti savasties ribas, tapti, kuo tik noriu. Tai be galo įdomu!“ – pasakojo M. Arutiunova.

Jai tenka save stiprinti tiek fiziškai, tiek emociškai, nes žiūrovams atiduoda didžiulius srautus emocinės energijos, visą širdį. Net ir peršalti nevalia, nes sirguliuodama negali nei dainuoti, nei garsinti filmų. Šventės ir savaitgaliai – visuomet darbo dienos. Iš pradžių tai atrodė sunku, tačiau dabar jai kiekvieną tokią dieną būti scenoje – šventė.

Dainuoti tenka ne tik lietuvių kalba, be to, įvairių kompozitorių ir žanrų (teatro sceninius ir koncertinius) kūrinius.

Mano ryžtas tuo nesibaigia – noriu įgyvendinti dar daug gerų ir gražių darbų savo mylimame mieste Kaune ir mylimame teatre.

Atkaklumas ir valia

„Labiausiai didžiuojuosi ne tiek savo pasiekimais, kiek atkaklumu ir valia. Tapti dainininke, teatro artiste svajojau nuo vaikystės ir labai tikslingai to siekiau, niekada nenukrypau nuo numatyto kurso. Abejonių ir kliūčių buvo visada, ne viskas klostėsi lengvai ar be pastangų – juk iš karto netapau Kauno valstybinio muzikinio teatro soliste. Scenos kelią pradėjau mylimų kolegų – choro artistų – gretose“, – į karjeros pradžią nusikėlė pašnekovė. Ji išpildė ir svajonę dainuoti Nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Marijos, kaip įgarsintojos, kelias prasidėjo nuo mažyčių reklamų, kelių frazių animaciniuose filmuose, paskui jau garsino pagrindinius personažus.

„Mano ryžtas tuo nesibaigia – noriu įgyvendinti dar daug gerų ir gražių darbų savo mylimame mieste Kaune ir mylimame teatre. Todėl toliau mokausi, nuolat stengiuosi tobulėti, augti kaip dainininkė ir aktorė, nes tik didelės pastangos atveria duris, apie kurias žmogus kartais drįsta tik pasvajoti“, – entuziazmo nestokoja M. Arutiunova.

Neįsivaizduoja savęs kitur

Kaunas ją labiausiai žavi įvairios kultūrinės, pramoginės ir sporto veiklos gausybe. „Tai miestas, kuriame gražūs, sutvarkyti, išpuoselėti parkai. Jaukus ir kultūringas miestas, kuriame gausu žavingų architektūros paminklų, istorinių pastatų, įvairių epochų stilistikos bažnyčių, muziejų, teatrų, galerijų, muzikos kolektyvų, vaikų užimtumo centrų. Čia gyvena daug veržlaus, meniško jaunimo, žmonės – malonūs ir pakalbinti gatvėje ar paprašius pagalbos niekada nenusisuks“, – pastebėjo M. Arutiunova.

Daugiausia sentimentų jai kelia Muzikinio teatro sodelis, šalia jo esantys Muzikinis ir Lėlių teatrai, J. Naujalio muzikos gimnazija. Marija labai mėgsta lankytis Pažaislio vienuolyno apylinkėse, Kauno marių regioniniame ir Ąžuolyno parkuose.

„Netgi mano kuriamas personažas Lina roko operoje „1972“ (kompozitorius Kipras Mašanauskas) su mylimuoju Romu Kalanta ir draugais laiką leidžia būtent Muzikinio teatro sodelyje. Ši vieta – tarsi mano gyvenimo magnetas, tad drąsiai galiu pasakyti, kad esu ten, kur man tikrai lemta būti“, – dėstė kaunietė.

Kai pati nedainuoja, Marija lankosi kituose spektakliuose, koncertuose, baleto pastatymuose. Niekur kitur savęs neįsivaizduoja. Kai mokėsi J. Naujalio muzikos gimnazijoje, pro jos klasės langus atsiverdavo vaizdas tiesiai į Muzikinį teatrą. Į jį akys krypo nuo pat vaikystės.

