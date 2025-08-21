Legendinio Kauno „Merkurijaus“ vietoje baigtas pirmasis daugiafunkcio komplekso statybų etapas

„Matyti, kaip šioje istorinėje Kauno vietoje kyla naujas pastatas, – svarbus momentas projekto komandai. Dėkojame architektams, inžinieriams ir statybininkams už profesionalų darbą ir atsakingą požiūrį į kiekvieną statybų etapą. Tikime, kad baigtas kompleksas ne tik užpildys ilgai buvusią architektūrinę tuštumą Laisvės alėjoje, bet ir taps natūralia miesto centro dalimi bei nauju traukos tašku Kaunui“, – sakė projektą įgyvendinančios nekilnojamojo turto valdymu ir plėtra užsiimančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ atstovai.
Jau patvirtinta, kad įgyvendinus projektą naujajame daugiafunkciame komplekse įsikurs pasaulyje gerai žinomo prekės ženklo viešbučių tinklas su 130 kambarių. Jis pasiūlys modernias apgyvendinimo paslaugas miesto svečiams ir prisidės prie Kauno centro atsinaujinimo.
„Ypač džiaugiamės, kad šio daugiafunkcio projekto dalimi taps būtent pasaulinio lygio prekės ženklas. Tai ne tik suteiks šiai miesto vietai tarptautinio prestižo, bet ir padės Kaunui įsitvirtinti kaip moderniam, verslui ir turistams patraukliam miestui. Tikime, kad tarptautinio prekės ženklo viešbutis pritrauks dar daugiau užsienio investuotojų, verslo keliautojų, turistų ir taip sukurs pridėtinę vertę visam miestui“, – sakė bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ atstovai.
Atskirose pirmojo aukšto patalpose įsikurs skirtingas pasaulio šalis reprezentuojantys restoranai, kurie iki šiol veikė tik Vilniuje arba dar tik ruošiasi žengti į Lietuvą, todėl lankytojai galės leistis į gastronominę kelionę nuo Singapūro iki Belgijos. Čia taip pat įsikurs ir pirmoji Kaune beveik 1 000 kv. m ploto gastronomijos erdvė (angl. food hall).
Antrame pastatų komplekso aukšte veiks konferencijų, renginių, kultūros, meno ir keliaujančių parodų erdvės, kurios stebins ne tik miestiečius, bet ir bus įtrauktos į lankytinų objektų sąrašą miesto ir šalies svečių. Konferencijų ir renginių erdvės bus nuomojamos ir individualioms šventėms. Planuojama, kad kultūros, laisvalaikio, pramogų, prekybos, paslaugų ir maisto erdvių bendras plotas sudarys apie 5 500 kv. m.
Taip pat komplekse įsikurs šiuolaikiškos A+ klasės biurų erdvės, užimsiančios 4 000 kv. m ir per kelis aukštus bus įkurdinti prabangūs apartamentai, kurių dalis – su įspūdingą vaizdą atveriančiomis terasomis. Po pastatu bus įrengta požeminė automobilių stovėjimo aikštelė su daugiau nei 300 vietų. Bendras daugiafunkcio pastatų komplekso plotas – 30 tūkst. kv. m, ir jį sudarys trys pastatai. Korpusų aukštis sieks 5, 6 ir 7 aukštus.
Projektinius pasiūlymus rengė architektų biuras „Kančo studija“. Objekto statybos ir priežiūros darbus vykdo viena didžiausių statybos kompanijų Baltijos šalyse „Litana ir ko“.
Skaičiuojama, kad investicijos į šį projektą sudarys daugiau kaip 50 mln. Eur, o statybas numatoma baigti 2028 m. I ketvirtį.
2018 m. buvusį „Merkurijų“ kartu su statiniais ir parengtu rekonstrukcijos projektu įsigijo įmonių grupė „Harmony Holding Company | Litvalda“, kuriai priklauso prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“, prekybos centrai „Banginis“ ir kitas komercinis nekilnojamasis turtas visoje Lietuvoje. Kontrolinis „Harmony Holding Company | Litvalda“ akcijų paketas priklauso Augustinui Rakauskui.
