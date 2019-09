Legendinė Sporto halė velkasi modernų rūbą

Didina darbuotojų skaičių

Bendrovės "Vesina" darbuotojai Sporto halės rekonstrukciją, kainuosiančią apie 9 mln. eurų, pradėjo gegužės pabaigoje. Per ją numatyta sutvarkyti ir apšiltinti bei atkurti autentišką statinio fasadą, o taip pat iš pagrindų atnaujinti vidų.

Atlikdami numatytus darbus statybininkai per tris vasaros mėnesius gerokai pasistūmėjo. Šiuo metu jau nuardytas rekonstruojamos Halės stogas. Jo pagrindą sudarė trys durpėmis užpildyti lentų sluoksniai. Lentos buvo ardomos ir metamos į statinio vidurį. Šiuo metu didelio medienos kalno – it nebūta, o statybvietėje sukiojasi ne tik nedideli traktoriukai, bet ir kur kas masyvesnė technika. Siekiant išlaikyti senosios Halės fragmentus, palikti tik gaubti metaliniai pastato griaučiai, taip pat kai kurios sienos.

"Statybvietėje nuolat dirba kelios dešimtys žmonių. Atsižvelgdami į darbų pobūdį, pamažu didiname darbuotojų skaičių. Atvažiuoja papildomai betonuotojų, vėliau gausės kitų sričių specialistų: elektrikų, apdailininkų ir panašiai. Iš viso darbuosis apie pusšimtis specialistų", – vardino pašnekovas.

Gabena ir naktį

Demontavus buvusias tribūnas, naujosios išsidėstys "U" forma, taip atkuriant istorinės salės erdvės principą, koks buvo prieš 80 metų. Be to, salė "pasistūmės" rytinio fasado link, o dėl to pastebimai išsiplės vakarinis holas. Taip pat bus įrengtos drabužinės ir erdvesnės užkulisių patalpos. Taip pat iš pagrindų bus atnaujinta visa pastato inžinerinė infrastruktūra.

Anot projektuotojų, antrame aukšte numatytos stacionarios tribūnos. Tad bendras jų ir teleskopinių tribūnų vietų skaičius sieks apie 2 100, bet priklausomai nuo renginio čia galės tilpti ir daugiau žmonių. Pavyzdžiui, per koncertą išdėsčius papildomas vietas parteryje, jų skaičius galės padidėti iki trijų tūkstančių Čia vyksiančių renginių spektras galės būti itin platus – nuo kamerinių, skirtų keliems šimtams žiūrovų, iki kur kas didesnių koncertų, sporto varžybų ar kitų veiklų.

"Tikrai turime ką veikti. Atvirai sakant, manėme, kad bus paprasčiau. Atrodė, kad metalą išmontuosime vienu ypu ir liks tik sijos, tačiau pasirodė ne viskas taip paprasta. Taip pat tenka vežtis papildomus metalo konstrukcijų pastiprinimus. Tai – masyvūs negabaritiniai gaminiai, kuriuos vežame naktį, nes dieną juos gabenti per miestą būtų labai sudėtinga", – vardijo M.Smaidžiūnas.

M.Smaidžiūnui tenka ne tik vadovauti darbams, bet ir bendrauti su Halės likimu besidominčiais kauniečiais.

Pasak jo, daugiausia laiko sąnaudų pareikalaus monolitinių sienų statybos.

Smalsuolių netrūksta

Dar vienas sunkus ir sudėtingas darbas buvo išardyti sovietiniais laikais pastatytas gelžbetonio tribūnas. Darbininkai taip pat surado sovietmečiu užmūrytus, 1939 metais statant Halę įrengtus langus, tačiau jų ateityje taip pat nebus matyti. Tad statinio fasaduose sumažės langų, bus restauruotos ir tarpukario laikų durys.

"Jau baigėme lieti naujus pamatus ir judame toliau", – sakė Kauno sporto halės rekonstrukcijos darbų vadovas.

Jam talkina statybų inžinierės Inesa Petrokaitė ir Emilija Žikaitė, atliekančios daugybę nematomų darbų. Jų pareiga – sudėlioti darbų grafikus ir eigą, taip pat pasirūpinti statybinėmis medžiagomis, sutvarkyti dokumentus.

Merginos nevengia ir sudrausminti smalsuolių, kurie beveik kasdien užsuka pasižiūrėti, kas vyksta su istoriniu Kauno pastatu. Prasidėjus darbams "Žalgirio" krepšinio komandos aistruoliai norėjo dovanų gauti tribūnos, kurioje jie rungtynių metu palaikydavo savo numylėtinius, kėdžių. Tačiau jie kreipėsi per vėlai, nes relikvijos jau buvo išardytos.

Tarp statybvietės svečių buvo ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis, buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Vladas Garastas bei kiti.

"Suprantame, kad žmonėms rūpi, nes ši vieta kauniečiams ir ne tik jiems kelia daug sentimentų. Vieni čia nuolat lankėsi daugelį metų, kiti ateidavo retkarčiais, tačiau visiems krepšinis būdavo didžiulė šventė. Bet privalome žiūrėti, kad smalsuoliai nepradėtų sukinėtis po statybvietę, nes vykstant ardymo ir statybos didelės apimties darbams kyla pavojus jų sveikatai. Jau buvo minčių ir atskirą apsaugos postą čia įrengti", – šypsojosi M.Smaidžiūnas.

Finišas – jau po metų

Statybininkai stengiasi apsaugoti ir greta Halės augančius senus medžius. Tačiau kai kuriuos jų būtina apgenėti, nes jie tiesiog remiasi į statinio sienas. Visą tai atliekama suderinus su savivaldybės specialistais.

Sporto halė Kauno Ąžuolyne iškilo specialiai Europos krepšinio čempionatui, 1939 m. vykusiam Kaune. Pastatą suprojektavo statybos inžinierius-konstruktorius Anatolijus Rozenbliumas. Nepaisant pinigų stygiaus ir laiko trūkumo, vis dėlto Halė buvo sėkmingai pastatyta. Tuo metu statinys neturėjo jokios inžinerinės infrastruktūros. Salėje tebuvo apie 3,5 tūkst. medinių tribūnų vietų. Likusios vietos buvo stovimos. Iš pirmo žvilgsnio arena panašėjo į angarą su dviem patalpomis persirengti, tačiau Europos mastu anuomet ji buvo laikoma viena geriausių erdvių, skirtų būtent krepšiniui. Dabartinį eksterjero vaizdą pastatas įgavo po rekonstrukcijos, vykusios 1958–1962 metais. Tad visos iki šiol buvusios gelžbetoninės tribūnos, patalpos bei gerokai pasenę inžineriniai sprendimai skaičiavo jau daugiau kaip pusšimtį metų.

Pagal planą Halės rekonstrukcija turėtų baigtis 2020 metų rudens pradžioje.