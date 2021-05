Laukia didelis vairuotojų kantrybės išbandymas: vasarą Kaunas taps spūsčių sostine

Uždaromas Pilies žiedas

Maždaug po savaitės centrinėje miesto dalyje susisiekimas taps iššūkiu ne tik nuosavų automobilių vairuotojams, bet taip pat ir tiems kauniečiams, kurie pratę naudotis viešuoju transportu. Uždarius vadinamąjį Pilies žiedą, juo bus draudžiamas bet koks transporto eismas, o P.Vileišio tiltą bus galima kirsti tik pėsčiomis.

Ko gero, šio eismo mazgo uždarymas bus didžiausias galvos skausmas Šilainių, Vilijampolės ir Centro gyventojams, nes vieniems teks ieškoti kitų kelių, kaip patekti į darbus, kitiems – kęsti padidėjusius srautus pro jų namus, nes vairuotojai savo kelionės tikslui, tikėtina, rinksis ir mažesnes gatveles, kurios atstos aplinkkelį. Važiuojantys viešuoju transportu taip pat turės planuoti ilgesnes keliones, nes autobusai ir troleibusai bus nukreipiami ilgesniais maršrutais, vedančiais pro aplinkines gatves.

Nuo gegužės vidurio iki vasaros pabaigos bus uždarytas ne tik Pilies žiedas, jungiantis Jonavos, Šauklių gatves ir P.Vileišio tiltą, bet taip pat visos šios žiedinės sankryžos prieigos.

P.Vileišio tiltu bus galima eiti tik pėsčiomis, kitiems teks rinktis apylankas. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

"Tvarkymo planas apims net keletą zonų: bus remontuojamos P.Vileišio tilto deformacinės siūlės, atnaujinamos Kauno pilies žiedo, Šauklių ir Šv.Gertrūdos gatvių važiuojamosios dalys bei šaligatviai. Taip pat numatyta keisti kontaktinį troleibusų tinklą", – esminius šio eismo mazgo tvarkymo darbus apibrėžė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Tuo pačiu metu bus tvarkomas ir P.Vileišio tiltas, mat anksčiau jis buvo tik kosmetiškai padailintas, tačiau dabar pasimatė ir ryškesnių technologinių defektų, tad ir juo eismas bus negalimas. Vasaros laiką šioje vietoje išnaudos ir bendrovės "Kauno vandenys" bei "Kauno energija", kurios Pilies žiedo prieigose keis požemines komunikacijas, o "Kauno gatvių apšvietimas" įrengs LED šviestuvus.

Remontuos ir prieigas

Darbai virs ir Šauklių bei Šv. Gertrūdos sankryžoje. Skelbiama, kad po remonto čia bus žymiai patogiau eiti pėstiesiems, mat paplatės šaligatvis vienoje kelio atkarpos pusėje nuo Šv.Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžos iki pat Laisvės alėjos.

Šv.Gertrūdos ir Šauklių gatvių sankirtoje pėsčiųjų perėja bus perkelta į saugumo salelę, taip sukuriant patogų susisiekimą ir neįgaliesiems bei dviratininkams. Iki šiol šiems eismo dalyviams kliūtimi tapdavo prieš pat perėją įrengti laiptai.

Naujovės numatytos ir Šv.Gertrūdos bei Gimnazijos gatvių sankryžoje: nusukimo kelias į dešinę Karaliaus Mindaugo prospekto link bus susiaurintas nuo dviejų iki vienos eismo juostos, įrengiant nereguliuojamą pėsčiųjų perėją. Tiek vienu, tiek kitu atveju numatyti pokyčiai užtikrins ir didesnį transporto priemonių pralaidumą.

P.Vileišio tiltu bus galima eiti tik pėsčiomis, kitiems teks rinktis apylankas. (Kauno m. savivaldybės nuotr.)

Kas pasikeis?

A.Pakaliniškis aiškino, kad po kapitalinio remonto Pilies žiedinėje sankryžoje pagerės susisiekimas viešuoju transportu – suplanuota papildomą A juostą įrengti dar prieš įvažiuojant į sankryžą Šauklių gatve nuo Šv.Gertrūdos gatvės.

"Dėl to autobusams ir troleibusams nebereikės stovėti vienoje eilėje su automobiliais. Taip pat bus padidintos saugumo salelės ties žiedine sankryža. Jų funkcija – užkirsti kelius pavojingam ir neleistinam transporto priemonių manevravimui žiedu.

Tiek vienu, tiek kitu atveju numatyti pokyčiai užtikrins ir didesnį transporto priemonių pralaidumą. Kol vyks darbai, rangovai paliks praėjimo takus pėstiesiems", – komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas.

Transporto eismas Pilies žiede ir jo prieigose bus uždarytas nuo gegužės vidurio iki rugsėjo 1-osios. Visa šio eismo mazgo rekonstrukcija kainuos apie 3 mln. eurų.

Eismo ribojimai

Tačiau Pilies žiedas – ne vienintelė vieta, kuri bus uždaryta vasaros sezonu. Toliau tęsiami remonto darbai P.Kalpoko gatvėje, kelininkai okupuos ir dalį Europos prospekto, tad ir čia automobiliais važiuoti nebus galimybių.

P.Kalpoko gatvėje darbai pradėti dar kovo mėnesį. Remonto metu atnaujintas gatvę kirtęs viadukas. Taip pat keičiama asfalto danga ir klojami nauji šaligatviai. Šia gatve važiuoti leidžiama tik gyventojams, o kitą eismą riboja sustatyti ženklai. Uždarius Pilies žiedą, kauniečiai P.Kalpoko gatve taip pat negalės padaryti lanksto ir pasiekti centrinę miesto dalį, tad teks ieškoti dar kitų kelių.

"Dėl kelio remonto eismas toliau bus ribojamas P.Kalpoko gatvėje. Darbus planuojama užbaigti iki šių metų rugsėjo. Gyventojų prašome apsišarvuoti kantrybe", – pažymėjo A.Pakalniškis.

Aleksote taip pat reikės kantrybės, mat šią vasarą, siekiant įrengti Europos prospekto tęsinį, bus ribojamas eismas atkarpoje nuo Kalvarijos iki Veiverių gatvių.

"Vairuotojams, išskyrus viešąjį transportą, teks susidurti su laikinais nepatogumais – bent iki liepos mėnesio minėtoje arterijoje įsigalios vienpusis eismas. Važiuoti bus galima tik kryptimi nuo Kalvarijos gatvės.

P.Kalpoko gatve gali važiuoti tik gyventojai. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Rekonstrukcijos darbus vykdantys rangovai prašo transporto priemonių savininkų stebėti kelio ženklus ir laikytis numatytos tvarkos, nes tik tokiu atveju grįžti prie įprasto dvipusio eismo planuojama nuo liepos vidurio. Visiškai užbaigti Europos prospekto tęsinio darbus tikimasi šių metų spalį", – toliau apie eismo pokyčius aiškino Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas ir pridūrė, kad po rekonstrukcijos ne tik iki keturių eismo juostų praplatės prospekto atkarpa – ties atnaujinto kelio susikirtimu su Kalvarijos gatve taip pat ruošiamasi įrengti žiedinę sankryžą.

Esant poreikiui, gali būti reguliuojamos šviesoforų fazės, taip užtikrinant didesnį transporto priemonių pralaidumą.

Įvairūs remonto darbai vasarą bus tęsiami ir kitose Kauno gatvėse. Dėl rekonstruojamos šilumos trasos laikini eismo ribojimai laukia ir Karaliaus Mindaugo prospekte bei Kovo 11-osios gatvėje.

"Visais atvejais miestas stengiasi maksimaliai užtikrinti, kad darbų metu vairuotojams būtų kuo mažiau nepatogumų. Kasdien eismo situaciją matome per vaizdo stebėjimo kameras. Esant poreikiui, gali būti reguliuojamos šviesoforų fazės, taip užtikrinant didesnį transporto priemonių pralaidumą", – teigė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.

Magistraliniai darbai

Nereikia pamiršti, kad ir toliau bus tęsiami magistralinio kelio A1 rekonstrukcijos darbai, tad ties Kaunu kol kas dar nebus galima visiškai laisvai važiuoti. Be to, Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) taip pat planuoja pradėti ir išvažiavimo kelio iš "Via Baltica" į Užnemunės gatvę remontą.

Kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda toliau verda kelio platinimo darbai, tiesiamas naujas tiltas per Nerį. Taip pat ties Giraite yra įrengiama dviejų lygių sankryža, kuri leis saugiai apsisukti, dėl to ties Kaunu A1 kelyje kelininkų technika dar ilgai bus dažna keliautojų palydovė.

LAKD skelbia, kad remontuos ir Marvelės viaduką, kuris sujungia kitą magistralinį kelią "Via Baltica" su Kauno miestu. Šiuo viaduku labai patogu pasiekti centrinę Kauno dalį. Direkcija jau yra parengusi viaduko remonto projektą, dabar atliekamas vertinimas ir tikėtina, kad netrukus bus ieškoma rangovų, kurie atliks darbus.

Kai tik bus pradėtas tvarkyti Marvelės viadukas, išsukti iš "Via Baltica" į Kauną bus sudėtinga. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Tiesa, viaduko uždaryti neplanuojama, tačiau eismas bus susiaurintas iki vienos juostos, tad ir taip didelis transporto srautas turės tilpti siaurame viaduko ruože. Remonto metu žymiai sumažės pralaidumas, tad ir šioje vietoje greičiausiai neišvengsime automobilių spūsčių.

Prireiks kantrybės

Taikos prospekte po šaltojo metų periodo atnaujinami asfaltavimo darbai – čia beliko pakloti paskutinį sluoksnį. Kaip skelbia miesto savivaldybė, jau šią savaitę vairuotojams prireiks kantrybės prospekto atkarpoje nuo Birželio 23-iosios gatvės iki J.Basanavičiaus alėjos.

Asfaltavimo darbai vyks abiejose kelio pusėse, tad eismo ribojimų išvengti nepavyks. Vis dėlto visiškai uždaryti gatvių neprireiks.

"Pirmadienį ir antradienį darbai vyks pirmose eismo juostose. Trečiadienį ir ketvirtadienį asfaltavimas apims likusias dvi eismo juostas, todėl šiomis dienomis nuo 7 iki 19 val. atkarpoje nuo Birželio 23-osios gatvės iki J.Basanavičiaus alėjos bus galima važiuoti tik pirmąja eismo juosta. Vairuotojų iš anksto atsiprašome už laikinus nepatogumus", – sakė Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.

Be to, ketvirtadienį, jei tik leis oro sąlygos, bus asfaltuojama Taikos prospekto dalis ties Studentų gatve, todėl nuo 8.30 iki 13 val. ši sankirta bus visiškai uždaryta – automobiliai negalės nei įvažiuoti, nei išvažiuoti.