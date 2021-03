Laisvę švęsime kitaip: kauniečių laukia virtualūs renginiai ir įspūdingos šviesos instaliacijos

Dar viena meninė šviesos instaliacija įsižiebs Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje aplink „Laisvės“ statulą. Ketvirtadienį pramogų išsiilgę kauniečiai galės išbandyti jėgas orientaciniame žaidime pėsčiomis. Tuo metu kiti suplanuoti pasirodymai dėl karantino ribojimų ir toliau vyks tik virtualiai, skleisdami šventinę nuotaiką tiesiai į kiekvieno lietuvio namus.

„Kaunas švenčia Laisvę! Pernai Kovo 11-ąją tradiciškai minėjome Karo muziejaus sodelyje, o dabar tenka pasitelkti išradingumą, kad šių dienų sąlygomis transliuotume šventinę nuotaiką į kiekvieno kauniečio namus. Tikime, kad net ir nuotoliniu būdų vyksiantys renginiai nesumažins to pakilaus jausmo, didžiuojantis mūsų laisva ir nepriklausoma šalimi. Be to, miestas paruošė ir keletą saugių pramogų po atviru dangumi, kad Kovo 11-oji būtų išties turininga ir įsimintina diena“, – sakė Kauno mero pavaduotojas Mantas Jurgutis.

Jau kovo 9-osios vakarą Laisvės alėją nutvieks trispalvės šviesos. Jų instaliacija tamsiuoju paros metu puoš miestą iki penktadienio paryčių. Greta „Lietuvos trispalvės“ ryškūs prožektorių šviesų stulpai į viršų kils ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, simboliškai išryškindami vieną iškiliausių mūsų tautos simbolių – Juozo Zikaro „Laisvės“ statulą.

Neseniai prasidėjo ir registracija į orientavimosi žaidimą „Laisvės keliu“. Jo dalyviai ketvirtadienio popietę aplankys įdomias, galbūt dar neatrastas Kauno vietas. Savo pasirinktu maršrutu pėsčiomis su šeimos nariais ir artimaisiais keliausiantys orientacininkai turės progos sužinoti dar negirdėtų faktų apie miestą. Svarbiausia, kad tai užtikrins saugią, aktyvią ir nuotaikingą Kovo 11-osios popietę.

Išsamią informaciją apie artėjančius renginius ir registracijos nuorodą į orientavimosi žaidimą galima rasti specialiai sukurtoje „Facebook“ renginio paskyroje „Kaunas švenčia Laisvę!“.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad Kaunas tęsia tradiciją ir šventinę dieną tradiciškai kvies kauniečius miesto viešuoju transportu keliauti nemokamai.

Virtualių renginių programa prasidės Kovo 11-osios išvakarėse. Trečiadienį tradiciškai bus pagerbtas signatarų atminimas, aplankant bei padedant gėles ant jų kapų.

Trečiadienio vakarą, 18 val., kauniečiai kviečiami į nuotolinę paskaitą-diskusiją „XIX-XX a. Lietuvos laisvės kovų atmintis – žvilgsnis į 1863-1864 m. sukilimą“. Joje dalyvaus archeologas, Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriaus vedėjas Valdas Steponaitis bei Kauno miesto muziejaus Pilies skyriaus vedėjas, istorikas prof. dr. Jonas Vaičenonis.

Pasiilgusius scenos meno pasirodymų tuo pat metu prie kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių ekranų pakvies Kauno kamerinis teatras su režisieriaus Gyčio Padegimo spektakliu „Alksniškės“. Jame – pasakojimai apie Kazį Grinių, pamąstymai apie laisvę, perversmą ir ateitį.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena prasidės tradicine gėlių padėjimu Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Tiesa, laikantis karantino reikalavimų, šįkart bendra ceremonija nebus rengiama.

Muzikinį geros nuotaikos užtaisą miestiečiams į namus ruošia Kauno bigbendas (vyriausiasis dirigentas Jievaras Jasinskis), KTU Jaunimo choras „Jaunystė“ (vadovė Danguolė Beinarytė) ir ansamblio „Ainiai“ solistė Sandra Lebrikaitė. Kolektyvai drauge atliks kūrinį „Palaimink, Dieve, Mus“.

Dar daugiau muzikos garsų dovanos mišraus choro „Diemedis“ virtualus muzikinis sveikinimas – Oskaro Petersono „Himnas laisvei“. Muzikinę programos dalį vainikuos Kauno valstybinio muzikinio teatro kamerinis koncertas „Skriski Lietuvėlėn“ ir Vidmanto Bartulio kūrinio „Pranašystės dabarties Lietuvai“ virtuali peržiūra.

Tekstilės studija „Gijų sodai“ kvies nuotoliniu būdu apsilankyti kūrybinėse dirbtuvėse „Trispalvė apyrankė“, o virtualių renginių programą užbaigs Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklio ištrauka iš choreografės Birutės Letukaitės kūrinio „Aseptinė zona arba Lietuviškos sutartinės“.

Renginių, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti organizatorius – Kauno miesto savivaldybė. Pagrindiniai partneriai: Kauno kultūros centras, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Kauno „Akropolis“ ir „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“.