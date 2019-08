Laikinai uždaromas nuvažiavimas į Lapes: kas pasikeis?

Nuo pirmadienio iki rugpjūčio 22 dienos vairuotojai negalės naudotis už A. Meškinio tilto esančiu nuvažiavimu. Kaip teigia Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovai, automobilių eismas iš Panerių gatvės bus nukreipiamas į A1 kelią tiltu per Nerį ir per sankryžą su Jonavos gatve. Iš A1 magistralės į Šėtą eismas vyks per nuovažą į „Megą“

Kaip važiuos viešasis transportas?

Nuo rugpjūčio 12 iki rugpjūčio 22 dienos, 21-ojo Kauno pilis–Saliai–Mega maršruto autobusai važiuos iki stotelės „Šiaurinio aplinkkelio tiltas“. Iki stotelės „Panerys“ autobusai važiuos įprasta trasa.