Kvies pasitelkti fantaziją: kaip atrodys pagrindinė Kauno eglė?

Kvies pasitelkti fantaziją

Šiųmečio kalėdinio miestelio viziją tekstilininkė Jolanta Šmidtienė piešė dar pavasarį, kai dauguma mūsų dėliojo vasaros atostogų planus.

Tiesa, gegužę kalbėdami su menininke neišgirdome, kaip tiksliai atrodys pagrindinė miesto eglė ir ją supantis kalėdinis miestelis – eskizas kūrėjos galvoje nebuvo vientisas. Per porą mėnesių surinktas krūvon, rugpjūtį, kai Žoline kvepėjo labiau nei žybsinčių girliandų laikotarpiu, idėja atskleista visuomenei.

"Šių metų Kalėdas lydės ryškiaspalviai kosminiai kūnai ir ypatinga tema – "Paslaptinga planeta", – Menininkė juokavo, kad prieš metus Kalėdos buvo ant žemės, o šios miestelėnus nukels į kosmosą. – Kaip sakė Mažasis princas, tikra yra tai, kas matoma širdimi. Todėl šiemet kviesime pasitelkti savo vaizduotę. Kalėdiniam miesteliui kursime ryškius personažus, kurie bus ypač gražūs, tačiau sunkiai apibūdinami. Žiūrėdami į dekoracijas galėsite spėti, gyvis tai ar kosminis augalas."

Kaip sakė Mažasis princas, tikra yra tai, kas matoma širdimi.

Sudėtinga technologija

Praėjusių metų Kalėdų eglutės dekoracijos buvo pagamintos iš permatomų plastikinių šiaudelių. Jų buvo panaudota beveik 3 mln. vienetų. Tai, kas vieniems atrodė gražu, kitiems kėlė pyktį. Grupė aktyvistų ragino nevažiuoti į Kauną, o Rotušėje stovinčią eglutę dėl jos neekologiškumo praminė liūdniausia Kalėdų žaliaskare.

"Kiekvienais metais galvojame, kur bus padėtos medžiagos, kurios buvo panaudotos papuošimams", – J.Šmidtienė skeptikus tąkart ramino, kad nė vienas eglutės šiaudelis nebus išmestas ant žemės.

Menininkė pažadą tesėjo. Išvalyti ir surūšiuoti, maždaug prieš mėnesį visi šiaudeliai pradėjo savo didžiąją kelionę į 2019-ųjų šv.Kalėdas. Pasiruošimo darbai, anot menininkės, jau pasiekė pusiaukelę.

"Specialiomis mašinomis šiaudeliai smulkinami, vėliau lydomi. Iš gautos masės, prieš tai panaudojus mums reikalingą spalvą, gaminama plėvelė", – už neatlygintą pagalbą menininkė dėkojo polietileno pakuočių gamyba užsiimančiai bendrovei "Granplasta", sutikusiai perdirbti pernykščius šiaudelius.

Pučiant pramoniniais džiovintuvais arba stipresniais šildytuvais iš spalvotos plėvelės formuojamos figūros. Besibaigiant lapkričiui, visos jos nutūps ir ant eglutės, ir ant kalėdinių namelių stogų.

"Mano kolegė menininkė Aušra Kleizaitė kažkada naudojo tokią technologiją. Kaitino plastiką, formavo lapelius ir kūrė plastiko objektus", – dirbant su tokia medžiaga, pasak J.Šmidtienės, reikia ne tik greitos reakcijos. – Svarbu būti atsargiems. Todėl naudojame ir pirštines, ir dujokaukes."

Jolanta Šmidtienė

Daugybė pagalbininkų

Prisidėti prie kalėdinių dekoracijų kūrimo kaskart pageidauja vis daugiau miestiečių. Šiemet tekstilininkės J.Šmidtienės telefonas pradėjo kaisti besibaigiant spaliui. Pagalbą siūlė ir moksleivių grupelės, ir trumpėjančias dienas vienatvėje leidžiantys senjorai, ir bendruomenių, klubų, įstaigų, organizacijų nariai.

Dabar darbai bus dar intensyvesni, nes beliko mažiau nei dvidešimt dienų – lapkričio 23-iąją einame į Rotušę.

"Esame įdarbinę apie dvidešimt žmonių, nemažai studentų. Su jais plušame gerą mėnesį", – eglių kūrėja neslėpė, kad dėl technologijos sudėtingumo norinčiųjų sąrašą teko gerokai praretinti, o Eigirgalos kaime esančio angaro duris atverti tik nedideliam būriui savanorių. – Prieš įsileidžiant pastiprinimą, jį reikia apmokyti. Čia ne šiaudelių kaišymas! Be to, ne visi entuziastai turi galimybes atvažiuoti į angarą. Surenkame juos, valandą pažaidžiame ir vežame atgal. Per daug keblu."

Vertindama kiekvieno norą prisidėti prie kalėdinės dvasios kūrimo mieste, J.Šmidtienė žadėjo pagalvoti ir pranešti, kaip likusieji, į kurių rankas nepateko plastiko paklodžių, galės prisidėti prie kūrybinio proceso.

"Dabar darbai bus dar intensyvesni, nes beliko mažiau nei dvidešimt dienų – lapkričio 23-iąją einame į Rotušę", – žinoma kaunietė neabejojo, kad laukimas neprailgs.

Kitoks laikas

Tiksli kalėdinio laikotarpio programa dar laikoma paslaptyje. Sudėliojus visus taškus, ji bus pristatyta visuomenei. Tikėtina, kad šiemet, kaip ir praėjusiais metais, miestiečius pasieks kalendoriai, kuriuose jie ras visą informaciją apie kalėdiniame miestelyje vyksiančius renginius ir pramogas. Aišku viena – nuo lapkričio 30-osios iki pat Trijų Karalių Kaunas laiką skaičiuos kitaip, nei likusieji miestai.

"Tai bus laikas, kurį galėsime skirti savo artimiausiems ir brangiausiems žmonėms, – Kauno mero Visvaldo Matijošaičio patarėjas Simonas Kairys neabejojo, kad švenčių laukimas bus toks pats nepaprastas kaip ir pagrindinė miesto eglė. – Mums labai svarbu vykdyti duotus pažadus. Kalbu apie ekologiją ir šiaudelius, panaudotus antrą kartą. Matant eglės vizualą, aišku, kad ji bus jauki ir įspūdinga, o kosmoso ar Mažojo princo tema labai atspindės nuotaiką, kurią norime kurti kalėdiniame mieste."

Jame šiemet esą bus kaip įmanoma mažiau plastiko. Visi Rotušės aikštėje įsikursiančio šventinio miestelio prekybininkai gėrimus tieks vienoduose popieriniuose puodeliuose. Jei prireiks, naudos popierinius, bet ne plastikinius šiaudelius.

"Kaunas tikrai bus pasirengęs šventiniam laikotarpiui, – kalėdinę temą S.Kairys baigė skaičiais. – Norisi paminėti finansus. Labai pasiteisino tai, kad anksčiau pirkome tik naujus šviesos puošybos elementus. Šiemet ši tai atnešė naudos. Praėjusiais metais miestui puošti išleidome 100 tūkst. eurų, šiemet – 25 tūkst. eurų."