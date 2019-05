Kultūros viceministre tapusi I. Veliutė: galimybių tikrai atsiras

"Kauno dienos" skaitytojų "Metų kauniete 2017" išrinkta menotyrininkė, paminklosaugininkė, mokslininkė ir dėstytoja Ingrida Veliutė priėmė dar vieną iššūkį. Be visos kitos savo veiklos kartu su kolegomis įgyvendinusi ne vieną kauniečiams skirtą socialaus meno projektą, be to, įkopusi į Elbruso viršūnę, ji nėrė į dar vieną sudėtingą sritį – šią savaitę pradėjo eiti kultūros viceministrės pareigas.