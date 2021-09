KTK mokslo metus pradėjo įteikdama stipendijas

Stipendijos geriausiems

Artimi santykiai su verslu, nuolatinis dialogas ir bendrų tikslų siekimas Kauno technikos kolegijai leidžia savo studentams sudaryti išskirtines sąlygas studijuoti. Vienas tokių pavyzdžių, bet tikrai ne vienintelis – skatinamosios stipendijos geriausiai besimokantiems.

Pasak Kauno technikos kolegijos direktoriaus Nerijaus Varno, šias skatinamąsias stipendijas steigia darbdaviai, norėdami motyvuoti būsimus ir esamus studentus siekti kuo geresnių akademinių rezultatų.

„Labai smagu, kad darbdavių įsteigtų stipendijų įteikimas jau tapo tradicija. Šįmet turėjome net keturias tokias stipendijas, kurias įteikė mūsų partneriai bendrovės „Parama“, „Kauno keliai“ ir „Kauno tiltai“.

Greta kitų specialybių šįmet itin didelis dėmesys buvo skirtas Kelių inžinerijos studijų programos studentams. Šiame sektoriuje jaučiamas labai didelis darbuotojų trūkumas, todėl darbdaviai stengiasi motyvuoti kolegijos studentus, užmegzti su jais ryšius ir dalyvauti parengiant kaip įmanoma geresnius specialistus jų įmonėms.

Motyvavimo formų taip pat yra labai daug. Tai ne tik vienkartinės, bet metinės stipendijos, dalinis ar pilnas studijų kainos finansavimas, investicijos į KTK laboratorijas, įvairios viešinimo ir skatinimo studijuoti iniciatyvos, tokios, kaip Akademija@KaunoTiltai, specialistų rengimo mentorystė, praktikos Lietuvoje ir užsienyje, prisidėjimas prie studijų programų tobulinimo“, – gerąja bendradarbiavimo patirtimi dalinasi N. Varnas.

Dar vienas toks bendradarbiavimo pavyzdys – už daugiau nei 40 tūkst. eurų atnaujinta Skaitmeninė kelių projektavimo laboratorija Kauno technikos kolegijoje, į kurią taip pat investavo verslo atstovai.

Taip pat – bendrovė „Kitron“ kartu su Kauno technikos kolegija jau šeštus metus skaičiuojanti, dar 2015 m. atidaryta pirmoji i vienintelė Lietuvoje bei Baltijos šalyse IPC (The Global Association for Electronics Manufacturing) standartus atitinkanti „Kitron“ elektronikos montažo laboratorija. Tuomet į laboratoriją buvo investuota daugiau kaip 140 tūkst. eurų, iš kurių verslo atstovai skyrė virš 100 tūkst. eurų.

Prabėgus penkeriems metams buvo nuspręsta ne tik išplėsti „Kitron“ elektronikos montažo laboratorijos technines galimybes, bet ir reinvestuoti virš 30 tūkst. eurų, dalį kurių ir vėl skyrė bendrovė „Kitron“. Tokie pavyzdžiai skatina investuoti ir kitas įmones į absolventų Kauno technikos kolegijoje parengimą.

Praktikos galimybės užsienyje

Mokslo metų pradžioje gautos stipendijos įkvepia ne tik stengtis visus ateinančius metus, bet ir tampa sektinu pavyzdžiu. Tai patvirtina ir vienas iš stipendininkų, Kelių inžinerijos studijų programos studentas Marius Vaišnoras.

„Stipendiją gauti tikrai yra labai smagu ir malonu. Man ją skyrė bendrovė „Kauno tiltai“, kurie matė mano progresą. Mano pažymių vidurkis tapo geriausiu grupėje.

Matydami mano pastangas ir norą dirbti šioje srityje, bendrovė „Kauno tiltai“ nusprendė paskatinti dar labiau. Tai tikrai didelis įvertinimas, skatinimas ir toliau stengtis“, – sako jis.

Nors tai pirmoji skatinamoji stipendija, kurią gavo vaikinas, tačiau tikrai ne vienintelė galimybė, kuria jis pasinaudojo. Šįmet Marius praktiką atlieka ne Lietuvoje, o Švedijoje.

„Pasitaikius galimybei atlikti praktiką užsienyje, iškart susidomėjau ir apsisprendžiau, kad noriu tai išbandyti. Visgi, kita šalis, kita patirtis.

Labai įdomu, be to, praktika yra apmokama, tad per kelis mėnesius galima ir užsidirbti. Kol kas palyginti su Lietuva dar negaliu, bet tikrai žinau, kad norėčiau save realizuoti Lietuvoje.

Tiesa, ir pačią specialybę – Kelių inžineriją, pasirinkau tam, kad darbas būtų prasmingas ir naudingas ne tik man, bet ir aplinkai, kurioje gyvenu. Žinoma, viliojo ir geras atlygis, bet pagrindinis aspektas, kuris nulėmė – tai darbas, kurį dirbti būtų įdomu ir naudinga“, – savo pasirinkimą pristato M. Vaišnoras.