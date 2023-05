Kiek išmokų per kadenciją panaudojo Kauno meras?

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis praėjusią kadenciją gavo apie 42,3 tūkst. eurų tarybos nario veiklai arba vidutiniškai 887 eurus per mėnesį, didžiąja dalimi šių lėšų apmokėtos transporto išlaidos.

Savivaldybės vadovas į klausimus apie lėšų panaudojimą neatsako.

Kaip rodo savivaldybės paviešintos mero ataskaitos, didžiausia transportui V. Matijošaičio skirta suma siekė 2079 eurus 2019 metų paskutinįjį ketvirtį arba vidutiniškai 693 eurus per mėnesį.

Kanceliarinėms išlaidoms meras praėjusią kadenciją skirdavo 63–674 eurus per ketvirtį, telefonui – 129-596 eurus, internetui – 84-425 eurus per ketvirtį. Mero transporto išlaidos siekdavo 1255–2079 eurus per ketvirtį.

BNS paklausė Kauno mero, kokioms reikmėms naudojo transporto išlaidas ir ar darbo metu jis važinėja nuosavu automobiliu, keliems ir kokiems automobiliams meras naudojo šias išlaidas.

Taip pat, ar turėjo sutarčių su „Vičiūnų grupe“, kurios vienas akcininkų yra, arba su „Autovici“, kuriai vadovauja mero sūnus, tarybos narys Šarūnas Matijošaitis.

V. Matijošaitis į šiuos klausimus neatsakė, motyvuodamas prokurorų pradėtu tyrimu.

Prokurorai atlieka tyrimą – negalima jam trukdyti papildomais išankstiniais komentarais.

„2011 metais, atėjęs į Kauno miesto tarybą, jau radau tuo metu galiojusią tvarką dėl išmokų tarybos nariams ir atsiskaitymo už patirtas išlaidas. Kas ir kodėl ją tokią priėmė, gali atsakyti tik prieš tai buvusieji valdžioje. Nepuolėme nieko keisti, nes ir taip buvo ką veikti mieste – koncentravomės į darbus, o ne popierizmus“, – BNS penktadienį perduotame komentare teigė V. Matijošaitis.

„Daugiau dabar nieko negaliu pridurti, nes žiniasklaida pranešė, kad prokurorai atlieka tyrimą – negalima jam trukdyti papildomais išankstiniais komentarais“, – nurodė jis.

Visuomenininkui Andriui Tapinui ėmus kelti klausimus dėl įvairių savivaldybių tarybos narių lėšų panaudojimo skaidrumo, prokuratūros pradėjo tyrimus dėl galimai pažeisto viešojo intereso dalyje savivaldybių. Toks tyrimas vykdomas ir dėl Kauno miesto savivaldybės lėšų.

Taip pat pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl galimo piktnaudžiavimo Neringoje, Šiauliuose, Mažeikiuose, Šilutėje ir Pagėgiuose.

V. Matijošaitis, praėjusiais metais skelbtais turto deklaracijų duomenimis, patenka į turtingiausių Lietuvos politikų dešimtuką ir yra deklaravęs 5 mln. eurų vertės turto.