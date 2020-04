„Kauno vandenys“: keičiasi paslaugų kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2020 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. O3E-226 suderino uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio).

Kauno miesto savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 28 d. patvirtino, suderintas su VERT, perskaičiuotas kainas: daugiabučių namų gyventojams kaina didės 0,1 ct (su PVM), individualių namų gyventojams – kainos didės 0,2 ct (su PVM). Kauno rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. taip pat patvirtino bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas. Toks pokytis kauniečius palies beveik nejuntamai, nes praėjusiais metais vanduo buvo atpigintas 6 centais už kubinį metrą.

Remiantis naujausiais skaičiavimais, vidutiniškai vienas namų ūkis per mėnesį suvartoja apie 5 kubinius metrus vandens ir už vandenį bei nuotekas per mėnesį sumoka apie 7,5 Eur. Taigi po kainos pasikeitimo daugiabutyje gyvenanti šeima per mėnesį mokės 5 centais daugiau nei per paskutinius metus, bet vis dar ženkliai mažiau nei mokėjo 2018 metais. Detali kainų struktūra pateikta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tinklapyje, 2020 m. kovo 30 d. posėdžio medžiagoje, bendrovės „Kauno vandenys“ tinklapyje.

Kainos įsigalioja nuo š. m. birželio 1 d. (ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo jų viešo paskelbimo spaudoje ir taikomos nuo kito mėnesio pirmos dienos) visoje UAB „Kauno vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje.