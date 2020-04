Kauno rajono savivaldybė surengė gyventojų priėmimą virtualioje erdvėje

"Karantino sąlygos mus verčia ieškoti naujų bendravimo sąlygų su Kauno rajono gyventojais. Laikmetis yra toks, kad negalime, kaip anksčiau, gyventojus priimti du kartus per savaitę realiai. Tai būtų nesaugu ir besikreipiantiems, ir savivaldybės darbuotojams, be to, pažeistume įstatymą. Virtualusis mero sprendimas yra šiuolaikiškas, priimtinas ir saugus. Tai nauja galimybė bendrauti su žmonėmis, neatitrūkti nuo jų problemų", – mano savivaldybės vadovas.

Nauja galimybė, pasak rajono mero, taip pat taupo gyventojų laiką ir pinigus, mat jiems nereikia važiuoti į savivaldybę.

Pirmajame priėmime sulaukta įvairių sričių klausimų. Pilietiškas Kačerginės gyventojas domėjosi, kodėl iki šiol neteko pastebėti policijos pareigūnų prie vieno iš labiausiai lankomų Šaltinių tako. Jo tvirtinimu, ten lankosi nemažai žmonių ir dažnai nesilaikoma saugių atstumų, nedėvima apsaugos priemonių.

Domeikavos seniūnijos gyventojas, Varkuvos kaime besistatantis namą, klausė, ar šioje vietovėje ketinama kloti vandens ir nuotekų tinklus.

Taip pat domėtasi, ar bus statomas vaikų darželis Ramučiuose ir apskritai rūpinamasi švietimo problemomis, ypač – naujų vietų vaikų darželiuose sukūrimu. Dėmesio pirmajame virtualiajame mero gyventojų priėmime sulaukė ir Kauno rajono savivaldybės inicijuojama naujovė – lauko darželiai. Susidomėję pakaunės gyventojai prašė naujovę pristatyti plačiau.

"Į visus klausimus atsakymus pateikėme feisbuko paskyrose "Valerijus Makūnas" ir "Kauno rajono bendruomenė". Taip pat atsakymai bus išsiųsti ir raštu", – žadėjo V.Makūnas.

Antrasis virtualusis mero priėmimas vyks gegužės 8 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės meras pakaunės gyventojus ragina aktyviai siųsti klausimus, kelti problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus.