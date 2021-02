Kauno miesto poliklinikoje – pacientams patogūs pokyčiai

Atnaujinta registratūra

Nuo šiol Šilainių padalinyje pacientus pasitiks modernios ir patogios registratūros erdvės. Atlikus kapitalinį registratūros remontą, bus galima užtikrinti sklandesnį pacientų registravimo pas specialistus darbą.

Registratūroje atlikti įvairūs remonto darbai. Pakeistos grindų ir sienų dangos, atnaujintas apšvietimas, tad erdvės tapo gerokai jaukesnės. Taip pat pakeisti langai, pro juos nebepūs šiaurus vėjas.

Teko ir perplanuoti erdves, atsisakyta tokių aptarnavimo langelių, prie kurių reikėdavo stovėti. Dabar tiek pacientas, tiek registratorės sėdės, jie bus viename aukštyje, tad bus lengviau aptarnauti ir žmones, turinčius judėjimo negalią. Taip pat sėdėti patogiau ir vyresnio amžiaus pacientams.

"Padaryta panaši koncepcija kaip ir Dainavos bei Kalniečių padaliniuose, kur pacientai registruojami sėdint. Anksčiau reikėdavo stovėti, ne visi žmonės galėjo pasiekti langelį ir matyti darbuotojus, todėl kildavo nesklandumų. Dabar darbas bus gerokai patogesnis", – pažymėjo Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša.

Paulius Kibiša/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Šilainių padalinys nevaržomas paveldo reikalavimų, todėl buvo galima laisviau keisti erdves, įrengti modernias registracijos sistemas, aiškiai matomas nuorodas ir kitus būtinus elementus.

Patogesnis darbas

Naujomis ir jaukiomis darbo vietomis gali džiaugtis ir darbuotojai. Taip pat siekiama atsisakyti senų popierinių kartotekų ir darbus optimizuoti taip, kad būtų saugoma aplinka bei visi procesai vyktų dar sklandžiau.

"Įrengtos ne tik naujos darbo vietos, bet ir naujos kartotekų sandėliavimo spintelės. Bendrai mes einame link to, kad būtų atsisakyta popierinių dokumentų ir viskas pereitų į elektroninę erdvę. Viename padalinyje padarėme bandomąjį projektą, kuriame apie dešimt gydytojų bandė dirbti visai be popierinių dokumentų.

Reikėjo padaryti tam tikrus pakeitimus, bet jie pasiteisino, tad dabar sistemą išbando šeimos gydytojai, o per metus taip dirbs visas poliklinikos personalas ir bus atsisakyta popierinių kartotekų bei ligos istorijų", – teigė P.Kibiša.

Nesvarbu, kuriame padalinyje dirba specialistas, darbas ir paslaugos organizuojamos visur vienodai.

Planuojami darbai

Kauno miesto poliklinika vis labiau pritaikoma judėjimo negalią turintiems žmonėms bei tėvams su mažais vaikais. Dviejuose padaliniuose laukia liftų remonto arba statybų darbai, tad pacientai galės laisvai patekti pas gydytojus bei taip bus dar pagerintas medicinos paslaugų prieinamumas gyventojams.

Štai Šilainių padalinyje liftas yra įrengtas, tačiau jis ne visai atlieka savo funkciją. Liftas įrengtas dar sovietmečiu, todėl jis siauras ir ne visų tipų neįgaliojo vežimėliai į jį telpa. Tuomet poliklinikos personalui tenka persodinti pacientus į kitus vežimėlius. Atnaujinus liftą, pas medicinos specialistus atvykę pacientai tokių nepatogumų išvengs.

"Reikės per visus pastato aukštus platinti lifto šachtą. Pats liftas bus metalinis, su plačiomis durimis ir įvažomis, todėl pacientams bus patogu juo naudotis", – apie tai, kad liftas taps žymiai funkcionalesnis, kalbėjo P.Kibiša.

Centro padalinio pastate taip pat numatomi lifto įrengimo darbai, tačiau čia projektus dar reikia derinti su paveldosaugininkais. Šiame pastate liftas bus išorinis, nes, jei reikėtų keisti vidaus erdves, poliklinika kiekviename aukšte netektų kabineto. O išorinis liftas leidžia ne tik pastatą pritaikyti neįgaliesiems, tačiau ir išsaugoti erdves skirtas gydyti. Be to, tikimasi gauti leidimą pastato pastogės rekonstrukcijai. Tuomet Centro padalinys galėtų praplėsti paslaugų spektrą ir aptarnauti dar daugiau pacientų.

Erdvės dabar gerokai šviesesnės ir modernesnės. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Bendra sistema

Kituose Kauno miesto poliklinikos padaliniuose registratūros jau yra atnaujintos. Taip pat atlikta nemažai kitų remonto darbų tam, kad pacientams būtų patogiau gauti reikiamas medicinos paslaugas.

P.Kibiša pasakojo, kad į Kalniečių padalinį buvo perkeltas darbo medicinos centras, anksčiau veikęs Pakraščio gatvės gyvenamajame name. Šiame miesto poliklinikos padalinyje taip pat rekonstruotos laboratorijos. Be to, baigiamas viešųjų pirkimų konkursas, po kurio bus sutvarkytos šeimos gydytojų erdvės.

Pasak Kauno miesto poliklinikos vadovo, Rokuose esantis ambulatorinio gydymo pastatas kapitaliai rekonstruojamas. Šeimos gydytojai bus perkelti į pirmą aukštą, kuris seniau buvo nenaudojamas, antrame aukšte įsikurs kiti medicinos specialistai. Svarstoma šiame aukšte įrengti ir salę, kuria galėtų pasinaudoti Rokų bendruomenė ir vykti įvairūs mokymai nėsčiosioms ar vyresnio amžiaus žmonėms.

"Dainavos padalinys buvo kiek anksčiau sutvarkytas, tad ta koncepcija tęsiama ir kitur. Norime, kad mūsų poliklinika būtų tarsi tinklas, kuris atpažįstamas klientams, todėl visur diegiama panašius sprendimus, vienodas nuorodas, kiek leidžia pastatų specifika, stengiamės padaryti ir vienodą patalpų planą. Kai Kauno poliklinikos buvo sujungtos, visuose padaliniuose buvo suvienodintos paslaugų kainos, medikų apmokėjimo tvarka. Tad nesvarbu, kuriame padalinyje dirba specialistas, darbas ir paslaugos organizuojamos visur vienodai", – apie tai, kad visoje Kauno miesto poliklinikoje vyrauja vienoda sistema, kalbėjo P.Kibiša.