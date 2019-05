Kauno merui – garbingas Japonijos ordinas

„Nuo tada, kai buvo išrinktas meru – 2015 m. balandžio mėn. – V. Matijošaitis palaikė visas iniciatyvas ir veiklas, susijusias su Chiunės Sugiharos atminimo įamžinimu. Dalyvaujant Kauno miesto savivaldybei, Japonijos ambasadai, Sugiharos fondui „Diplomatai už gyvybę“, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai buvo atidengtos dvi atminimo lentelės ant „Metropolio“ viešbučio ir Kauno geležinkelio stoties sienų, kur jis išdavė paskutiniąsias „Gyvybės vizas“ prieš išvykdamas iš Kauno 1940 m.“, – Kauno mero nupelnai vardijami Japonijos ambasados Lietuvoje išplatintame pranešime.

Pasak pranešimo, 2017 m. V. Matijošaičio vadovaujama Kauno miesto savivaldybė skyrė apie 65 tūkst. eurų Sugiharos muziejaus pastato remontui. Be to, meras labai palaikė veiklas, skirtas šviesti jaunąją kartą apie Sugiharos nuopelnus ir stiprinti supratimą apie Japoniją per Sugiharos humanitarinę veiklą.

Kauno mero pastangos vystant ryšius su Japonija kultūros, ekonomikos, švietimo ir kitose srityse, jo pasiekimai skatinant bendradarbiavimą tarp Japonijos ir Lietuvos yra labai svarbūs abejoms šalims.

„V. Matijošaitis palaikė ir skatino bendradarbiavimą su savivaldybėmis Japonijoje. 2017 m. palaikant ir dalyvaujant Kauno miesto savivaldybei, vystyti ryšiams tarp Kauno ir Japonijos buvo sukurta „Sugiharos grupė Kauno ir Japonijos ryšių plėtrai““, – rašoma ambasados pranešime.

2017 m. ir 2018 m. buvo organizuota „Sugiharos savaitė“, kurios metu vyko įvairūs renginiai, atskleidžiantys Ch. Sugiharos pasiekimus ir stiprinantys draugystę tarp dviejų šalių. V. Matijošaitis, šių renginių pagrindinis šeimininkas, atliko svarbų vaidmenį.

„„Sugiharos savaitė" tapo dideliu tarptautinių renginių ciklu Kaune, kuriame dalyvavo tiek aukšto rango Lietuvos bei užsienio svečiai, tiek miesto gyventojai. 2018 m. Japonijos Ministro Pirmininko Shinzo Abe vizito metu, jis labai daug padėjo priimant vyriausybės vadovą Kaune – tai neabejotinai prisidėjo prie šio vizito sėkmės. Taip pat, V. Matijošaitis ženkliai prisidėjo prie dvišalių ekonominių ryšių vystymosi, palaikydamas bendradarbiavimo sutarčių tarp Japonijos ir Lietuvos įmonių pasirašymą.