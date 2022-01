Kauno – Europos kultūros sostinės atidaryme laukiama 40 tūkst. žiūrovų

„Turime pilną užpildytą registraciją – nebėra jau bilietų – 40 tūkst. prie arenos, lauke“, – žurnalistams šeštadienį sakė ji.

Kauno – Europos kultūros sostinės metai šeštadienį atidaromi šou „Sukilimas“ – pirmu iš trijų didžiųjų metų renginių. Renginys yra nemokamas, tačiau žiūrovai turėjo įsigyti bilietus į šį renginį.

Europos kultūros sostine šiemet tampantis Kaunas pasiūlys per tūkstantį renginių. Per metus suplanuota daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 iš kurių – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų.