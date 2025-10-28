„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – Art Deco muziejus iš tarnų perspektyvos

Tarnai tarpukariu Kaune netgi turėjo savo mokyklą, tad šios profesijos atstovai buvo išsilavinę žmonės, mokėję kelias užsienio kalbas ir išmanę etiketą. Neretai jie netgi tapdavo savo ponų šeimų nariais. Unikalus Art Deco muziejus Kaune, įkurdintas prabangiame bute pačiame miesto centre, taip pat buvo aptarnaujamas tarnų.
Tad šį kartą „Kauno detalių“ įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis su šio muziejaus šeimininkais Karoliu Baniu ir Petru Gaidamavičiumi apžvelgs populiarųjį muziejų iš aptarnaujančio personalo perspektyvos. Mobilūs dulkių siurbliai, maisto iškvietimas į namus ir kiti modernūs dalykai, gyvavę tarpukario Kaune, tikrai nustebins daugelį.
