Kauno „Akropolyje“ – improvizuota treniruotė: sportininkai siekia karantino atlaisvinimo

Netikėta treniruotė

Kol kas sporto klubai dar uždaryti, sportuoti galima po vieną nebent lauke, tačiau dabartinis šaltukas apriboja galimybes fiziškai pajudėti. Todėl sporto entuziastai surengė netikėtą treniruotę prekybos centre „Akropolis“.

Ši vieta pasirinkta dėl to, kad didiesiems prekybos centrams karantino metu nebuvo liepta užsidaryti, čia nuolat eina žmonės, jie nebūtinai laikosi atstumų. Sporto meistrai atkreipė dėmesį, kad sportuoti taip pat būtina ir tai galima padaryti saugiai, tačiau valdžia jiems surakino tokias galimybes.

Daugirdas Šemiotas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Sprendimas uždaryti sporto klubus – nelogiškas, nes sportas gerina sveikatą, imuninę sistemą, o į parduotuves visi eina būriais. Sportuojant galima išlaikyti saugius atstumus ir taip sumažinti užsikrėtimo tikimybę“, – teigė boksininkas ir treneris D.Šemiotas.

Akcijos metu sportine apranga vilkintys žmonės į prekybos centrą atėjo iš skirtingų pusių ir kartu stabtelėjo prieš parduotuvės kasas. Sportininkų sąspietis truko kelias minutes, tačiau per jas susirinkusieji kiek apšilo, parodė keletą fizinių pratimų ir vėl išsiskirstė.

„Reikia, kad pamatytų, jog žmonėms reikalingas sportas. Suprantama, kad nuo kitos dienos niekas sporto klubų neatidarys, bet tikimės, kad tai įvyks artimiausiu metu“, – apie dėmesį atkreipiančią akciją kalbėjo sportininkas.

Žmonės pasiilgo sporto

D.Šemiotas prie iniciatyvos sportuoti prekybos centruose jis prisijungė dėl to, kad atsibodo suvaržymai. Jis tikino, kad žmonės jam nuolat skambina ir klausia, kada galės ateiti į gyvą treniruotę, nes nuotolinis sportas tinka toli gražu ne visiems.

Suprantama, kad nuo kitos dienos niekas sporto klubų neatidarys, bet tikimės, kad tai įvyks artimiausiu metu.

„Ne visi lauke gali sportuoti, nes pas kai kuriuos silpnesnė sveikata. Tačiau sėdėjimas namuose sveikatos taip pat neprideda. Be to, nežinia, kokia po to bus žmonių psichologinė sveikata, nes aš jau ant savo sūnaus matau, kaip jam atsibodo bendravimas nuotoliniu būdu“, – sakė D.Šemiotas.

Jis teigė, kad ir pats veda treniruotes nuotoliniu būdu, tačiau tikrai ne visiems jos tinka. Dalis jo klientų namuose negali prisiversti pajudėti, trūksta atmosferos ir užsidegimo.

„Gyvai žmonės gauna visai kitą energiją. Kai kurie yra kategoriškai nusiteikę prieš internetines treniruotes, nes ten nėra tokios emocijos ir motyvacijos“, – apie tai, kad žmonėms reikia įprastų treniravimosi galimybių, kalbėjo boksininkas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Finansiniai sunkumai

Sporto klubų savininkai neslepia, kad karantino metu buvo suduotas ir skaubus finansinis smūgis. Pasak jų, tie, kurie ne tik patys sportuoja, bet ir veda treniruotes, karantino metu vis tiek turi mokėti už nuomą, komunalinius mokesčius, todėl valstybės skiriama parama yra nepakankama.

„Tos išmokos yra juokas, kai reikia išlaikyti visą sporto klubą, namus, šeimą. Pragyventi tikrai sudėtinga. Didesnės išmokos padėtų lengviau išgyventi“, – dar vieną priežastį, kodėl nusprendė prisijungti prie iniciatyvos sportuoti prekybos centre ir taip atkreipti dėmesį, įvardijo D.Šemiotas.