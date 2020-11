Kaunietės istorija tapo kone detektyvu: SEB maustė klientę dėl kortelės

Nemalonios staigmenos

Kreditinė banko kortelė niekaip nepasiekia šios klientės, o banko atstovai kaskart jai pažeria vis naujų datų, pažadų ir nemalonių staigmenų.

Trečiadienio ryte A.J. turimais duomenimis, bankas jai kortelę jau esą yra siuntęs keturis kartus. Neaišku, ar tą pačią kortelę vis siunčia, bet neišsiunčia, ar jau ketvirta jos kortelė kažkur klajoja po pasaulį.

"Po 21 skambučio su SEB banku per pastarąsias tris savaites, "n" pokalbių su bala žino kiek ir kaskart vis kita konsultante, po beviltiško susirašinėjimo su atsakikliu-robotu, kuris vis atsakydavo: "Nesuprantu jūsų klausimo, gal galite paklausti kitaip", po dviejų raštiškų pranešimų per e.banką, naujos kredito kortelės taip ir negavau", – situaciją socialiniame tinkle paviešino moteris.

Vedžioja už nosies

Senoji jos banko kreditinė kortelė baigė galioti spalį. Tą mėnesį ar dar anksčiau bankas paprastai jau būna atsiuntęs naują kortelę. "Jau lapkričio vidurys, bankas sėkmingai vedžioja už nosies. Konsultančių, kaskart iš naujo tyrinėjusių visiškai elementarų atvejį, atsakymai ir glumina, ir juokina", – neslėpė kaunietė.

Spalio 27 d. ji iš SEB banko Savanorių skyriaus administratorės išgirdo, kad kortelę išsiųs dar tą pačią dieną. Vėliau buvo informuota, kad kortelė išsiųsta spalio 29 d.

"Jeigu kortelės per dvi savaites negavote, tai, matyt, jau ir negausite. Užsisakykite naują, per penkias dienas pagaminsime ir išsiųsime", "Patikrinau, jūsų kortelė išsiųsta lapkričio 5 d.", – tokių ir panašių konsultacijų nuo to laiko sulaukė A.J.

Paskutinis patikinimas, kurio A.J. sulaukė trečiadienį, kai antradienį portalas kauno.diena.lt susisiekė su SEB banko atstovais dėl oficialaus komentaro, – kortelė išsiųsta lapkričio 12 d.

"Tai kas ką ir kaip tikrina SEB banke, jei kaskart versija vis kita? Beviltiškai sutikus užsakyti naują kortelę ir vėl pradėti laukti (gal iki Kalėdų ateis), kitą dieną darbuotoja to jau nemato, bet mato tai, ko vakar nematė jos kolegė?" – stebėjosi kaunietė.

"Kiek buvo konsultančių, tiek skirtingų versijų", – piktinosi moteris kalbėdama su "Kauno diena". Ji svarstė, kažin kiek kortelių jai turėtų ateiti? To ji yra klaususi ir SEB konsultantų, tačiau atsakymo sulaukė gana migloto.

Šiuo banku ji naudojasi jau ilgiau nei du dešimtmečius. Iki tol naujas korteles ji gaudavusi be jokių trikdžių.

A. Ufarto / Fotobanko nuotr.

Bankas nepaaiškina

SEB banko atstovė žiniasklaidai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė "Kauno dienai" teigė, kad nuoširdžiai apgailestauja dėl susiklosčiusios situacijos ir kliento patiriamų nepatogumų, nurodė dar vieną galimą išeitį, bet aiškintis, kodėl klientei buvo suteikiama vis kitokia informacija, nepanoro.

"Paaiškėjus tokiems atvejams, nemokamai pergaminame ir siunčiame mokėjimo kortelę pakartotinai, dar kartą su klientu pasitikslinę jo adresą. Jei kortelė ir po pakartotinio siuntimo nepasiekia adresato, bankas siūlo kortelę nemokamai atsiimti skyriuje", – teigė atstovė.

Anot jos, atvejai, kai klientai negauna paštu siunčiamų kortelių, yra pavieniai ir pasitaiko retai. Tai, vardijo, nutinka dėl netikslaus klientų pateikto adreso, kai kliento adresu nėra pašto dėžutės ar ji yra netvarkinga arba tam tikrais atvejais pasitaiko situacijų, kai paštininkas, negalėdamas pristatyti laiško, grąžina jį į pašto skyrių, kur siuntos kurį laiką saugomos ir galiausiai grąžinamos bankui.

"Mokėjimo kortelę taip pat galime siųsti registruotu paštu Lietuvoje, taip pat ją galima atsiimti banko skyriuje", – variantus vardijo I.Dauguvietytė-Daskevičienė.

Gauti mokėjimo kortelę paštu, nurodė bankas, yra saugu, nes siunčiama kortelė yra neaktyvi, ją aktyvinti gali tik pats klientas, prisijungęs prie savo interneto banko paskyros. Siunčiant paštu naują kortelę jos PIN kodas klientui taip pat pateikiamas interneto banke.

"Šiuo metu korteles siunčiame paštu, artimiausioje ateityje taip pat svarstome pasiūlyti klientams ir kitų mokėjimo kortelių pristatymo būdų", – dėstė atstovė.