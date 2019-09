Kaune – šurmulingas sugrįžimas į mokyklas

Nesijaudinti nepavyksta

"Truputį jaudinuosi", – rankose spausdamas kardelio kotą prisipažino pirmokas Kostukas. Tačiau ilgai laukti tos svarbios akimirkos neteko. "Na, eime", – už rankos mažylį čiupo Senamiesčio progimnazijos aštuntokė. "Linkiu būti drąsiems", – šūktelėjo mokinukė ir įsiliejo į iškilmingą koloną, kurią mokyklos kieme plojimais pasitiko kiti progimnazijos mokiniai.

Pirmokų Kaune šiemet – 3 321. "Pamačiau vyresniosios dukros pirmąją mokytoją ir apsiverkiau", – prisipažino jaunesnę dukrą Miglę į pirmą klasę palydėjusi mama Vaida. Sujaudino mintis apie bėgantį laiką, apie nepastebimai užaugusius vaikus. Vyresnėlės į 8-ą klasę lydėti jau nereikėjo.

"Jai – šventė ir man taip pat. Labai laukė mokyklos. Iš karto po iškilmių ėmė čiauškėti apie tai, kaip nori jau kitą dieną į mokyklą", – šypsojosi pirmokės mama.

Gerokai ramiau šių metų Rugsėjo 1-osios laukė Jogailės mama Šarūnė. "Viskas aiškiau ir paprasčiau, nors man vis tiek pirmoji mokslo metų diena yra jautri ir graži šventė", – dukrą apkabino Šarūnė. "Pasiilgau mokytojos", – mokslo metų pradžios nuotaikomis pasidalijo antros klasės duris verianti Jogailė.

"Klasėje bus trynukai, įsivaizduoji?" – įspūdžiais dalijosi vieno pradinuko tėvai su kitais. Vaikų taip pat dažnas klausimas mokytojams, ar bus naujokų. Kalbinti tėvai sutiko, kad daugiausiai įspūdžių – pirmokams ir jų šeimos nariams. Juk pirma Rugsėjo 1-oji itin įsimintina.

"Be abejo, kad tai šventė. Man pačiai labai patiko eiti į mokyklą. Šiemet viena dukra trečiokė, kita – šeštokė. Nei man, nei joms nieko labai naujo. Draugai, klasės, auklėtojos – tos pačios, tad ir jaudulys ne toks didelis, bet nuotaika tikrai pakili", – sakė viena šventėje dalyvavusių mamų Jurgita.

Anot jos, dukros nesidžiaugė, kad baigėsi atostogos, tačiau jau nekantravo, vėl pamatyti klasės, kiemo draugus, vasarą išsivažinėjusius. "Rugsėjui pasiruošėme vasaros viduryje, šventė – ne pernelyg anksti, tad šį rytą beliko tik malonumas pasipuošti ir dalyvauti šventėje", – kalbėjo moteris, dukras leidžianti į mokyklą, kurią baigė pati.

Nuoseklus procesas

Daugelis šalies mokyklų pirmadienį pradėjo ugdymo procesą. Šiais mokslo metais Lietuvoje mokysis daugiau nei 322 tūkst. moksleivių, tarp jų – 29 tūkst. pirmokų. Kauno savivaldybės Švietimo skyriaus duomenimis, iš viso šiemet Kauno mieste yra per 36 tūkst. moksleivių, 5 tūkst. personalo.

"Dar pridėkime šeimas. Išeina visas miestas, kuriam reikėtų kažką keisti savo kasdieniame gyvenime, darbuose, ir požiūryje", – ragina nuosekliai, o ne laukiant kardinalių pokyčių mokslo metus pradėti Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika.

Ne vienus metus prie švietimo ir ugdymo vairo mieste stovintis valdininkas neskuba kritikuoti nei pasisakančių prieš prailgintus mokslo metus, nei paties prailginimo, nors dar vasarą netrūko aistrų dėl antrus metus priimto sprendimo vykdymo.

"Ministerija mums primena, kad mokslo metų trukmė yra atstatyta. Kažkada mokslo metai tiek truko, kiek trunka dabar. Pranašumai – moksleivių mokymosi laikas turėtų sutapti su tėvų darbo laiku, nes atotrūkis kelia vaiko priežiūros nepatogumų šeimoms. Be to, padidėjus mokslo dienų skaičiui, turėtų sumažėti valandų skaičius per dieną, per savaitę", – sako vedėjas.

Švietimo procesas ilgas, nuoseklus ir ne iš karto matomi rezultatai. V.Mažeika neabejoja, kad keitimai labiau išbalansuoja nei nuoseklus tęstinumas.

"Norėtųsi nuoseklaus, apgalvoto, išdiskutuoto, nekabinetinio sprendimo visais klausimais – mokytojų darbo apmokėjimo, ugdymo turinio, mokslo metų trukmės klausimais. Nesikeičia sistema taip greitai, kaip galėtų atrodyti. Pripažįstu, kad pailgėjusiems mokslo metams reikia ir tam tikros darbo kultūros", – kiekvieną dalyvaujantį ugdymo procese ragina pagalvoti Švietimo skyriaus vedėjas.

Matyti asmenybę

"Mokytojams linkėčiau matyti vaiką ne tik moksliuką, o asmenybę su jo visomis gyvenimo aplinkybėmis", – Mokslo ir žinių dienos proga sveikino V.Mažeika.

Švietimo skyriaus vedėjas išskyrė Kauno mieste vykdomą gabių mokinių programą. "Ji Kaune pradėta prieš ketverius metus ir, drįsčiau sakyti, yra unikali Europos mastu. Malonu, kad šiais metais ši programa įgauna nuoseklią struktūrą. Programa sujungusi visus universitetus bendram darbui. Šioje programoje bus panaudotos aukštųjų mokyklų mokslo bazės, kurių mokyklos neturi", – priminė V.Mažeika.

Ir dar. Į mokyklas skubantys moksleiviai vis dar gyvena vasaros prisiminimais. Kartais labiau išsiblaškę, užsisvajoję. Kaip ir kiekvienais metais vairuotojai raginami būti atidesni – pirmasis mokslo metų mėnuo neretai pasižymi didesniu nelaimingų atsitikimų skaičiumi.

Tradicinis koncertas vakar prie Kauno pilies kvietė mokinukus linksmintis. Pramogų ir sporto zona, virtualios realybės pramogos, koncertas ir daug kitų linksmybių kauniečių laukė šventiniame renginyje "Sveikas, rugsėji!"

Šventėje buvo galima atrasti ir smagios popamokinės veiklos – čia vyko ir neformaliojo švietimo įstaigų prisistatymai, ekukacijos ir žaidimai. Sporto aistruoliams buvo pristatytos įvairios sporto šakos, įkurta atskira jaunųjų dviratininkų zona. Pirmadienį vykusią šventę vainikavo triukšmingas grupės "8 kambarys" pasirodymas.