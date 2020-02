Kaune statomam „Moxy“ viešbučiui vadovaus E. Šukytė

Kaune statomas 15 mln. Eur vertės tarptautinio „Marriott“ tinklo viešbutis „Moxy“ jau turi vadovę – ja paskirta E. Šukytė. Beveik 10 metų ji vadovavo „Amberton“ grupės viešbučiui Kaune, vėliau dirbo didžiausio poilsio komplekso Lietuvoje „Harmony park“ generaline direktore.

„Pamenu, kai prieš keletą metų buvau apsistojusi „Moxy“ viešbutyje Londone, likau itin sužavėta personalo požiūrio į klientą bei kitokiu požiūriu į jo aptarnavimą. „O, kad Lietuvoje turėtume tokį viešbutį“, tada pagalvojau. Todėl, sužinojusi apie jo atidarymą Kaune, itin laukiau atrankų į šio tinklo viešbučio vadovės poziciją. Vadovauti tokiam viešbučiui – tiek iššūkis, tiek neįtikėtina galimybė prisidėti Lietuvoje įgyvendinant unikalią viešbučio koncepciją, nes jis iš esmės bus kitoks nei dauguma esančių rinkoje“, – sako E. Šukytė.

Pasak jos, pasaulyje viešbučių versle jau galima įžvelgti tendenciją, kad dėl juose apsistojančios taip vadinamos „tūkstantmečio kartos“, kuri viešbučiui ir kambariui kelia visai kitus reikalavimus, nebelieka šiai rinkai įprasto formalumo – naujai kartai reikia personalizuotų sprendimų.

„Moxy“ viešbutis – daugiau nei patogi lova ir pusryčiai, tai, pirmiausia, patiriama emocija, jaunatviška energija, naujus potyrius žadančios viešosios erdvės, modernios technologijos ir neformalus bendravimas. Geriausias to pavyzdys – „Moxy“ viešbučio baro koncepcija, kuris veiks ir kaip registratūra, tad svečią pasitikęs viešbučio darbuotojas jam čia pat galės pasiūlyti mėgstamo gėrimo ar suteikti norimos informacijos“, – šypsosi E. Šukytė.

Evelina Šukytė

Kauno širdyje, Maironio gatvėje, balandžio mėnesio pabaigoje atidaromas „Moxy“ bus trijų žvaigždučių viešbutis, orientuotas į 2-3 naktims apsistojančius svečius – tiek keliaujančius laisvalaikiu, tiek jaunus verslininkus. Viešbutis bus šešių aukštų, 5,7 tūkst. kv. metrų ploto, 2-6 viešbučio aukštuose bus 175 kambariai, pirmame aukšte – sporto salė ir susitikimo kambariai, visą parą veiks saugoma požeminė automobilių aikštelė.

Ne ką mažesnis dėmesys skiriamas ir viešbučio darbuotojų atrankai, nes, pasak E. Šukytės, jie nebus tik įprastų viešbučio darbuotojų funkcijų vykdytojai – rūpindamiesi gera svečių patirtimi viešnagės metu, jie tuo pačiu taps „Moxy“ prekės ženklo ambasadoriais. Jau dabar norinčių prisijungti prie pavasarį atsidarysiančio viešbučio komandos netrūksta – turbūt, todėl, kad tai vienintelis toks drąsus ir šiuolaikiškas rinkos žaidėjas Lietuvoje.

„Šis viešbutis – širdyje visad jauniems ir veikliems žmonėms, todėl ne tik čia dirbantys žmonės, bet ir jo interjeras „kibirkščiuos“: erdvios grafičiais, piešiniais ir nuotraukomis dekoruotos laisvalaikio zonos, modernūs minimalistiniai baldai, nestandartinis apšvietimas ir kitos interjero detalės sukurs šiuolaikiško, gyvo, išskirtinio viešbučio įspūdį. Be to, kadangi Kaunas dėl savo geografinės padėties ir ekonominio potencialo tampa patrauklia ne tik kelionių, bet ir tarptautinių kompanijų verslo kryptimi, „Moxy“ viešbutyje sudarysime galimybę svečiams turėti ne tik poilsio, bet ir susitikimų bei naudingų pažinčių erdvę. Kitaip nei įprasta viešbučiuose, baras ir svečių poilsio patalpa bus sujungti į vieną erdvę, kurioje bus galima ne tik paragauti kokteilių, bet norint – ir dirbti tam pritaikytoje aplinkoje. Visa tai tapo įmanoma tik dėl patyrusių partnerių: į viešbutį 15 mln. Eur. investavusios „Tala LT“ investuotojų grupės, statinio projektą rengusių projektuotojų UAB „G. Natkevičius ir partneriai“, interjero projektą rengusios UAB „Ryčio Čimkaus studija“, statybos darbus vykdančios bendrovės „Mitnija“ bei būsimo viešbučio operatoriaus – „Apex Alliance Hotel Management“. Be pastarųjų viešbučio atidarymo nebūtų – jų dar laukia didelis ir atsakingas darbas pavasarį, kai „Moxy“ pirmą kartą atvers duris ir pasitiks svečius“, – sako viešbučio direktorė E. Šukytė.

„Moxy“ tinklas priklauso tarptautinei viešbučių valdymo kompanijai „Marriott International“. Tai vienas didžiausių viešbučių Kaune ir pirmasis „Moxy“ prekės ženklo viešbutis Baltijos šalyse.