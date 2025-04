Kaune paminėta Saugaus eismo diena: dėmesys – įvairioms sritims

Pramogų puokštė

Saugaus eismo diena – priminimas, kad būdami eismo dalyviais privalome kasdien paisyti Kelių eismo taisyklių (KET), ugdytis sąmoningumą ir formuoti savo keliavimo įpročius, tad renginyje skatinta atkreipti dėmesį į priemones, kurios padeda užtikrinti saugumą keliuose, gelbėti gyvybes.

Nepriklausomybės aikštėje buvo pasikartotos KET. Viena pagrindinių jų – laikytis saugaus leistino greičio, dėl kurio įvyksta skaudžiausi eismo įvykiai.

Ne paslaptis, jog spustelėti greičio pedalą mėgsta dažnas vairuotojas, todėl minint Saugaus eismo dieną, jiems pasiūlytos alternatyvos, kurios skatina adrenaliną, tačiau nekelia pavojaus nei patiems sau, nei aplinkiniams. Štai renginyje veikė profesionalūs lenktynių simuliatoriai, kuriuose leidžiama patirti greitį ir manevravimo iššūkius.

„Labai įdomus jausmas. Atrodo leki greitai, valdai automobilį, net posūkiuose visu kūnu bandai pasukti. Bet gal geriau greitai gatvėse nelakstyti. Neįsivaizduoju, kaip įmanoma tokiais greičiais realiame kelyje suvaldyti automobilį“, – kalbėjo viena renginio dalyvė Gabrielė.

Saugaus eismo dienoje padidintas dėmesys skirtas saugiam kūdikių bei vaikų vežimui automobiliu.

Praktiniai patarimai

Būsimieji tėveliai ar planuojantys jais tapti renginyje galėjo praktiškai pasimokyti, kaip automobilyje teisingai tvirtinti kūdikio lopšį ar automobilinę kėdutę, teisingai prisegti savo atžalas, užtikrinant jų saugumą ir sumažinant traumų riziką nelaimės atveju.

Nors savaitgalio orai vėl priminė žiemą, tačiau vis tiek gatvėse matoma daugiau dviračių bei paspirtukų. Šios transporto priemonės – pilnavertės eismo dalyvės, tačiau vis dar kelia tam tikrų problemų. Štai paspirtukininkai nevengia greitai manevruoti, važiuodami tarp pėsčiųjų. Dažnas pažeidimas – dviratininkai ir paspirtukų vairuotojai kelią kerta važiuodami šiomis mikrojudumo priemonėmis, o pagal KET turėtų nuo jų nulipti ir persivaryti per gatvę. Todėl visiems eismo dalyviams renginyje priminta, kad reikia laikytis taisyklių ir nesudaryti avarinių situacijų. Be to, Nepriklausomybės aikštėje, dviračių taisykloje, kauniečiai galėjo paruošti savo dvirates transporto priemones naujam sezonui, atlikti smulkius remonto darbus.

Be to, renginio metu vyko ir pirmosios medicinos pagalbos mokymai, kurie iš tiesų gali padėti gelbėti gyvybes. „Esu mačius, kaip gatvėje žmogus tiesiog sukniubo. Keli praeiviai niekaip nereagavo, viena moteris pradėjo panikuoti ir šaukti: „Ką dabar daryti?“. Vienas vaikinukas puolė žmogų gaivinti, kažkas iškvietė pagalbą. Tąkart pavyko išgelbėti gyvybę. Manau, jei daugiau žmonių žinotų, kaip suteikti pirmąją pagalbą, būtų daugiau drąsos imtis veiksmų, o ne tiesiog spoksoti, kaip miršta gyvybė“, – savo mintimis pasidalijo Gražina.

Specialūs pasirodymai

Nemažai renginio lankytojų dėmesio sulaukė specialusis tarnybų transportas. Kauniečiai galėjo iš arčiau patyrinėti į eismo įvykius skubančius tarnybinius automobilius.

Savo specialųjį transportą visuomenei pristatė Kauno policijos pareigūnai, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai, ugniagesiai gelbėtojai bei viešosios tvarkos specialistai.

Mažiausiems renginio dalyviams labai patiko tarnybinių keturkojų specialioji programa. Kinologai demonstravo, kaip padedant keturkojams pareigūnams sulaikomi įtariamieji, kaip šunys gali sekti pėdsakais.

„Mūsų šuniukas dar nemoka net paliepus atsisėsti, o čia viską daro“, – stebėjosi tėvų į renginį atlydėtas mažasis Jonukas.

Vaikai noriai dalyvavo ir specialiose edukacijose apie eismo saugumą, bandė dviračiais apvažiuoti figūras. Be to, ne vienas kaunietis savo drabužius papuošė atšvaitais, tad bus matomi tamsiuoju paros metu.