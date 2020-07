Kaune atidaryta moderni irklavimo bazė

Prieš dvejus metus pradėta rekonstrukcija, kaip skelbiama savivaldybės pranešime, – baigta. Į objektą Kauno savivaldybė investavo apie 3 mln. eurų, dar 2 mln. trasai gilinti skyrė Vyriausybė.

„Šalies irkluotojai Kaunui ir Lietuvai pelnė įspūdingus trofėjus, bet iki šiol tik pasvajodavo apie kokybiškas sąlygas treniruotėms. Čia turėsime pasaulinio lygio trasą, kur atletai galės deramai ruoštis aukščiausio lygio kovoms.





Džiugu, kad miesto įdirbis ir siekis sukurti šiuolaikinių standartų sporto kompleksą buvo pastebėtas ir Vyriausybės. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis davė realų postūmį tolesnei darbų eigai skirdamas papildomus 2 mln. eurų, už kuriuos bus tęsiami 2 km ilgio trasos gilinimo ir įrengimo darbai“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.



Prieš keturis dešimtmečius ant Lampėdžio ežero kranto pastatyta Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ irklavimo bazė sulaukė deramo miesto dėmesio – imtasi kardinalaus pertvarkymo. Vietoje 1979 metus menančio karkasinio pastato iškilo vienas moderniausių vandens sporto kompleksų Europoje.



Senasis pastatas neturėjo tinkamo sienų ir stogo konstrukcijų apšiltinimo, todėl šaltuoju sezonu viduje buvo jaučiama drėgmė ir smelkdavosi šaltis. Patalpas tekdavo kūrenti anglimi. Problemų keldavo ir vietinė vandentiekio bei kanalizacijos sistema – prie minusinės temperatūros vamzdynai užšaldavo, o Lampėdžio ežere nusekus vandens lygiui, kartais sportininkams dušuose pritrūkdavo vandens.



„Nors naujoji irklavimo bazė iškilo Kauno mieste, tačiau šis objektas turi ypatingą reikšmę visai Lietuvai. Tikiu, kad čia augantys sportininkai pratęs šlovingą irklavimo sporto šakų istoriją ir dar ne kartą garsins mūsų šalies vardą pasaulyje“, – sako ministras pirmininkas S. Skvernelis.



„Bangpūčio“ trenerių pastangomis užauginta daug laimėtojų – kanojininkai Tomas Gadeikis ir Raimundas Labuckas, baidarininkai Andrej Olijnik, Ričardas Nekriošius ir Elvis Sutkus, Olimpinių žaidynių bronzos medalininkė Donata Vištartaitė bei daugybė kitų.



Šiuo metu „Bangpūčio“ mokykloje buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų treniruotes lanko apie 450 mokinių.



2017 m. nusprendus iš pagrindų rekonstruoti irklavimo bazės pastatą, jau po metų didžioji dalis senojo statinio nugriauta, o jo vietoje iškilo dviaukštis pastatas. Į naują sporto kompleksą atvestas dujinis šildymas, veikia modernios šildymo ir oro vėsinimo sistemos, vandentiekis ir nuotekos prijungtos prie centralizuotų miesto tinklų. Pastatas visiškai pritaikytas asmenims su negalia.



Pirmajame aukšte įsikūrė mokyklos administracijos patalpos, įrengta pirtis ir dušai bei sportininkų persirengimo kambariai, o antrajame – konferencijų erdvė, dvi treniruočių salės. Čia mokyklos auklėtiniai specialių irklavimo treniruoklių pagalba tobulins techniką bei palaikys gerą fizinę formą bet kuriuo metų laiku.



„Sveikinu Kauno iniciatyvą suteikti savo regiono profesionaliems sportininkams, taip pat mėgėjams, treneriams modernią pasirengimo bazę, ypač dėl to, kad šis miestas jau turi senas irklavimo sporto tradicijas. Linkiu, kad naujoji bazė taptų ne tik regiono sportininkų treniruočių, bet ir tarptautinių renginių traukos vieta, sėkmingai ugdanti mūsų šalies čempionus“, – kauniečius pasveikino švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.



Lampėdžio ežero pakrantėje iškilusi bazė itin palankiai vertinama ne tik dėl geros infrastruktūros, bet ir geografinės padėties: čia nėra didelių bangavimų, staigių vėjo krypties pokyčių, vandens kokybė gera. Telkinyje yra visos galimybės, nesudarkant kraštovaizdžio, gilinti, plėsti ir įrengti aukščiausius reikalavimus atitinkančią irklavimo trasą. Artimiausią tokio lygio sporto kompleksą, esantį miesto ribose, specialistai regi tik Šveicarijoje.



Iki šiol „Bangpūčio“ irkluotojai turėjo tenkintis vieno kilometro distancija, kuri net per pusę mažesnė nei nurodyta tarptautiniuose reikalavimuose. Tokia situacija susidarė dėl natūraliai ežere susiformavusių seklumų, salelių ir pusiasalio.



Per daugiau kaip pusmetį iš vandens pašalintas dumblas, perteklinės žvyro ir smėlio sankaupos bei kiti rieduliai, nukastas pusiasalis. Skaičiuojama, kad per šį laikotarpį išvežta per 155 tūkst. kubinių metrų grunto.



Atlikus pirmuosius Lampėdžio ežero gilinimo darbus, visiškai sutvarkyta krantinė ir irklavimo bazės prieigos: pašalinti brūzgynai ir vandens augalai, o senas, susidėvėjusias betonines plokštes pakeitė naujos atraminės sienelės, įrengti pontoniniai liepteliai ir tilteliai. Taip pat rekonstruoti elingai baidarių, valčių ir kito inventoriaus laikymui.



Prieš 84 metus Nemune įvyko pirmasis Lietuvos irklavimo čempionatas, todėl simboliška, kad būtent Kaune atsidaro ir aukščiausius reikalavimus atitinkantis kompleksas. Čia gali vykti ne tik vietinės, bet ir tarptautinės regatos, Europos ar net pasaulio irklavimo pirmenybės. Tikimasi, kad pirmąsias varžybas naujame vandens sporto komplekse bus galima stebėti 2021 metais.



Pasak V. Matijošaičio, per artimiausius metus Kauno irklavimo bazėje bus įrengta Tarptautinės irklavimo federacijos reikalavimus atitinkanti 2 km trasa, kurią sudarys aštuoni irklavimo takai, starto ir finišo vietos, plūdurai bei trosai žymintys irkluotojų treniruočių maršrutą. 150 metrų pločio ir 3 metrų gylio takai atitiks tiek baidarių, tiek kanojų irklavimo trasoms keliamus reikalavimus.