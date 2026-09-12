 „Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai, vienas jų suimtas

„Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai, vienas jų suimtas

„Uždarė, už ką b**t“
2026-09-12 13:09
Justas Pridotkas

Prie Kauno miesto savivaldybės pastato susirinko protestuotojai.

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iki kultūros

Protestuotojai per garsines kolonėles leido grėsmingą muziką, laikė Lietuvos valstybines ir istorines vėliavas.

Buvo leidžiama grėsminga muzika, kartu su nacionalistiniais pranešimais.

Dalis protestuojų laikė iškėlę kryžius, Jėzaus paveikslą.

Buvo girdimos tokios frazės ir skanduotės: „Kaip jums negėda“, „jūs žudote Lietuvą“, „Lietuva – katališka“, „satany straight to hell“ ir panašiai.

Eitynių dalyviai atsakė skanduote „gėda, gėda, gėda“ ir „so-so-solidarumo“.

Kai kurie laikė plakatus su įžeidžiančiais užrašais kaip „vaikai per užpakalį negimsta“.

Dalis jų bandė nuvyti fotografus ir kitus žiniasklaidos atstovus, neleisti filmuoti.

Įsikišo pareigūnai ir paaiškino, kad žurnalistai tokią teisę turi.

Eitynių dalyviams grįžtant tuo pačiu keliu atgal, protestuotojai bandė vesti dialogą. 

Vienas jų buvo suimtas pareigūnų, teigė, kad tik „ėjo į parduotuvę nusipirkti mineralinio“, žodžius lydėjo rusiški keiksmažodžiai. „Uždarė, už ką b**t“, – keikėsi vyras.

Šiame straipsnyje:
Kaunas Pride
eitynės
paradas

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Komentarai

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Komentarai

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reik
salint ta bruda o ne protestuojus
1
0
evoliucionistas
pamodeliuokime, kaip evoliucionuos rūšis, jei šis reiškinys taptų norma, privalomas ir visiškai laisvas. kaip skelbia plakatas, kelias į užpakalį veda į tik į jį, niekur kitur
1
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Ka
Kodel užsieniečiam leidžiama dalyvauti eitinese. Juk toks šukis netinka mes čia jei jie net ne Lietuvos piliečiai
2
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