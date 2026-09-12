 „Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai, keletas jų – suimti

„Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai, keletas jų – suimti

„Uždarė, už ką b**t“
2026-09-12 13:09
Justas Pridotkas

Prie Kauno miesto savivaldybės pastato susirinko protestuotojai. Yra suimtų asmenų, kurie su savimi turėjo peilių, pirotechnikos.

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Nuo politikos
iki kultūros

Protestuotojai per garsines kolonėles leido grėsmingą muziką, laikė Lietuvos valstybines ir istorines vėliavas.

Buvo leidžiama grėsminga muzika, kartu su nacionalistiniais pranešimais.

Dalis protestuojų laikė iškėlę kryžius, Jėzaus paveikslą.

Buvo girdimos tokios frazės ir skanduotės: „Kaip jums negėda“, „jūs žudote Lietuvą“, „Lietuva – katališka“, „satany straight to hell“ ir panašiai.

Eitynių dalyviai atsakė skanduote „gėda, gėda, gėda“ ir „so-so-solidarumo“.

Kai kurie laikė plakatus su įžeidžiančiais užrašais kaip „vaikai per užpakalį negimsta“.

Dalis jų bandė nuvyti fotografus ir kitus žiniasklaidos atstovus, neleisti filmuoti.

Įsikišo pareigūnai ir paaiškino, kad žurnalistai tokią teisę turi.

Eitynių dalyviams grįžtant tuo pačiu keliu atgal, protestuotojai bandė vesti dialogą. 

Vienas jų buvo suimtas pareigūnų, teigė, kad tik „ėjo į parduotuvę nusipirkti mineralinio“, žodžius lydėjo rusiški keiksmažodžiai. „Uždarė, už ką b**t“, – keikėsi vyras.

Į Kauno policijos įstaigas pristatyti keli asmenys
Pareigūnų duomenimis, prieš prasidedant renginiui į komisariatą pristatyti du asmenys, nes pareigūnams kilo įtarimų. 

Pas vieną iš sulaikytų asmenų rasta pirotechnikos, pas kitą – keletas peilių. 
Trečias asmuo sulaikytas, nes eisenai judant link Kauno miesto savivaldybės į policijos tarnybinį automobilį metė kiaušinį. 

Šiame straipsnyje:
Kaunas Pride
eitynės
paradas

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Komentarai

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Komentarai

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Grėsminga
muzika. O ką ? Ten skambėjo kokie nors grasinimai , kad žudys ir t.t. ? Jeigu taip buvo tai kalti Kaščiūnas, Ramanauskas, Šarūnas, Šaulių vadas, Valinskas... Jie gi atvirai mokina, skatina nelojalius reikės žudyti {SAVUS}.. O Valinskas: " kas rytą po lenką nušauti" . Ar atkartoti kitų sakinius pasakytus. Būtent tokie ir išugdė PYKTĮ ,NEAPYKANTĄ TIEMS ,KAS NE SU MUMIS. Čia situacijos neturi reikšmės JAU.. Valdančioji klasė ,LRT žiniasklaidos ugdė ir išugdė .... REZULTATAI ANT DELNO PADĖTI IR VIS TIEK VAŽIUOJAMA KELIAIS STANDARTAIS- SU KAI KUO SUSIDOROJAMA TEISĖTVARKOS RANKOMIS, PAGAL POLITIKŲ UŽGAIDAS, O KITIEMS GALIMA.... .
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M
O,cia kokie cirkininkai-klounai,kad,išsidažo.Nereikia,pykti,žmonems su psichika blogai,ir tvarko vienas kitą.
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Aluikė
Pagaidino Laisvę kokį mėn ten kojos nekelsiu , fui...
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