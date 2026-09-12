 „Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai

„Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai

Prireikė pareigūnų
2026-09-12 13:09
Justas Pridotkas

Prie Kauno miesto savivaldybės pastato susirinko protestuotojai.

<span>„Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai</span>
„Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai / Socialinių tinklų nuotr.

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iki kultūros

Protestuotojai per garsines kolonėles leido grėsmingą muziką, laikė Lietuvos valstybines ir istorines vėliavas.

Buvo leidžiama grėsminga muzika, kartu su nacionalistiniais pranešimais.

Dalis protestuojų laikė iškėlę kryžius, Jėzaus paveikslą.

Buvo girdimos tokios frazės ir skanduotės: „Kaip jums negėda“, „jūs žudote Lietuvą“, „Lietuva – katališka“ ir panašiai.

Kai kurie laikė plakatus su įžeidžiančiais užrašais kaip „vaikai per užpakalį negimsta“.

Dalis jų bandė nuvyti fotografus ir kitus žiniasklaidos atstovus, neleisti filmuoti.

Įsikišo pareigūnai ir paaiškino, kad žurnalistai tokią teisę turi.

Šiame straipsnyje:
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