Kaunas pasitinka didžiausią miesto šventę: Santakoje – per tuziną Lietuvos ir užsienio atlikėjų

„Kaunui – 615 metų! Į šį skaičių telpa didelė, garbinga istorija. Sveikinu visus kauniečius! Savo gimtadienį miestas švęs garsiai ir ilgai – ištisas tris dienas. Jis bus tikrai įsimintinas. Svarbu nepamiršti, kad tai yra mūsų visų šventė – ją kuriame kiekvienas. Miestas pasirūpino renginių programa, o publikai tereikia gerai nusiteikti ir su pakilia emocija suspėti kuo daugiau pamatyti ir sudalyvauti“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Miestas trijų dienų gimtadienio maratoną pasitinka šūkiu „Kaunas – mūsų praeities ateitis“. Programoje – viduramžių miestelis, senovės amatų ir kitokios mugės, riterių turnyrai, ryškūs praėjusių metų – Europos kultūros sostinės – akcentai.

Pagrindinė šventės erdvė įsikurs Santakos parke ir aplink jį. Didžiojoje muzikos scenoje pasirodys populiarūs Lietuvos bei užsienio atlikėjai, grupės ir didžėjai. Šventinę nuotaiką kurs GJan, Jessica Shy, Linas Adomaitis su Kauno miesto bigbendu, grupės „Garbanotas“, „Kamanių šilelis“, „Baltasis kiras“ ir kiti.

Prie jų prisijungs iš Didžiosios Britanijos atvykstantis projektas „Someone Like You – The ADELE Songbook“, taip pat pozityvumu spinduliuojanti trijulė iš kaimyninės Latvijos „3Live Project“.

Kaunietis elektroninės muzikos korifėjus „Ten Walls“ savo gimtojo miesto šventėje pasirodys duetu su solistu iš Švedijos Jonatan Bäckelie.

Vakarėlio kulminacija taps šiuo metu pasaulio didžėjų pirmajame šimtuke besipuikuojantis norvegas Martin Tungevaag ir daugiau nei milijardą peržiūrų „Youtube“ platformoje su hitu „I'm an Albatraoz“ surinkęs švedų atlikėjas „AronChupa“.

Kartu su muzikos ritmais Santakos parko Nemuno pakrantėje suplanuota jauki šeimų erdvė – piknikų, žaidimų, šokių, vaikų zonos. Kauno pilies pašonėje ties Nerimi iki P. Vileišio tilto nusidrieks pirčių zona.

Senamiestyje veiks tradicinė mugė su maisto produktais, autentiškais ir tradiciniais amatininkų gaminiais. Neatskiriama gimtadienio dalimi taps „Kiemų šventė“ Laisvės alėjoje. Senosios prieplaukos krantinėje ties vadinamuoju Daugirdo amfiteatru lauks įspūdingas šokančių muzikinių fontanų pasirodymas.

Dar daugiau veiksmo sukurs tradiciniais tapę renginiai: Putvinskio gatvės diena ir plaukimai Nemunu bei Nerimi „Švęskime upę“. Kauno keleivinėje prieplaukoje ties Vilijampole bangas kels ir vandens purslus taškys savo jubiliejinį 20-ąjį sezoną varžybomis „Kaunas Jet 2023“ pradėsiantys vandens motociklų lenktynininkai.

Susipažinti su naujausiomis atostogų sezono tendencijomis bei maršrutų kryptimis kauniečiai galės Vilniaus ir M. Valančiaus gatvių sankirtoje įsikursiančioje „Turizmo gatvėje“.

Daugiau apie miesto gimtadienio renginius – internete.