Kaunas nusilenkė trims drąsioms moterims

„Tai yra trys drąsios moterys, kurios ne tik ryžosi priglausti tėvų netekusius vaikus, bet ir sutiko savo pavyzdžiu paskatinti kitus kauniečius pasvarstyti apie globą. Šios moterys ėmėsi labai svarbios ir kilnios misijos, už kurią visų kauniečių vardu noriu joms padėkoti“, – teigė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Simboliška, bet iškilminga apdovanojimų ceremonija vyko Globėjų dienos išvakarėse. Kaip tik šią šventinę dieną savo darbą baigė du mėnesius veikusi konsultacinė erdvė „Pastogė“. Joje kauniečiai ir miesto svečiai galėjo jiems patogiu metu užsukti pasikalbėti vaikų globos klausimais. Čia dirbo tiek profesionalūs konsultantai, tiek realūs globėjai, todėl žmonės galėjo gauti visapusišką informaciją ir iš teorinės, ir iš praktinės pusės.

Vaikų globa rūpi visiems žmonėms

Nors socialinės kampanijos „Tai buvo geriausias sprendimas mano gyvenime“ herojėmis tapusios moterys, kaip ir jų istorijos, yra skirtingos, jas visas vienija gyvenimo prasmės paieškos bei noras pasidalinti savo meile, rūpesčiu ir namais.

„Patikėkite, savo istoriją norėjosi papasakoti ne dėl žinomumo ar garbės siekio. Tai darėme, nes tikime, kad pozityvios istorijos uždega kitus. Esame paprasti, jautrūs žmonės, kurie kažkada nepabūgo visų sklandančių mitų ir priėmė sprendimą į savo namus ir širdis priimti tuos, kuriems mūsų reikėjo labiausiai“, – pasakojo Violeta Bukmanienė.

Jos žodžius patvirtina ir informacija apie prekybos centre veikusio stendo lankytojus. Pokalbiuose dalyvavo įvairaus amžiaus, tiek vieniši, tiek šeimas ir biologinius vaikus jau turintys kauniečiai. Nors dauguma jų buvo moterys, bet pasitaikydavo ir vyrų.

Kviečiu kiekvieną pasvarstyti, kaip mes, paprasti žmonės, galime padėti tiems, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai.

„Pati augau sudėtingomis sąlygomis, o sukūrus savo šeimą visada kirbėjo mintis padėti panašaus likimo vaikams ir įrodyti pasauliui, kad nesvarbu kokiomis sunkiomis sąlygomis prasideda žmogaus gyvenimas, kiekvienas iš mūsų galime būti laimingi ir sėkmingi ateityje. Globojamo vaiko pokyčiai – tai didžiulė varomoji jėga, tarsi pagrindas šios gražios misijos“, – apie pasirinkimą kalbėjo kita globėja Jūratė Basevičienė.

„Mūsų visuomenė yra pakankamai jautri, bet nelinkusi priimti sprendimų. Dažniausiai Lietuvoje pradedama jautriai reaguoti tik atsitikus nelaimėms. Žmonės stebi, seka nutikusius įvykius, skaito straipsnius, komentuoja, žiūri laidas, bet trūksta suvokimo, jog kiekvienas iš mūsų privalo pasistengti, kad tokių atvejų būtų kuo mažiau. Todėl kviečiu kiekvieną pasvarstyti, kaip mes, paprasti žmonės, galime padėti tiems, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai. Kviečiu ne atstumti, o priimti, padėti, pasidalinti savo gerumu. Kaune jau matome didelį palaikymą tokioms iniciatyvoms, tad belieka nesustoti ir dirbti visiems išvien“, – ragino globėja Kornelija Jakštaitė.

Tai tik pradžia

„Visus tuos du mėnesius stengėmės ne laukti žmonių, o eiti pas juos patys. Vienas didžiausių konsultacijų tikslų buvo vaikų globos žinomumo didinimas. Kitaip tariant visuomenės švietimas. Kvietėme pasikalbėti apie vaikus, apie tai , kaip mes visi galime padėti be artimųjų globos likusiems ir dėl to kenčiantiems vaikams. Per visą kampaniją įvyko daugiau nei 400 konsultacijų. Iš jų 200 žmonių realiai susidomėjo galimybe tapti globėjais. Tokie rezultatai džiugina ir yra varomoji jėga nesustoti“, – kampanijos rezultatus komentavo Kauno mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė.

Socialinės kampanijos „Tai buvo geriausias sprendimas mano gyvenime“ herojų istorijos ne tik padidino vaikų globos žinomumą, bet taip pat sustiprino teigiamą globėjų įvaizdį.

„Mūsų organizacija jaučia žmonių susidomėjimą vaikų globa tiesiogiai. Todėl žinome, kad judame teisingu keliu ir nežadame sustoti. Eisime ten, kur renkasi jautrūs ir pilietiški žmonės. Todėl kviečiu visus rugpjūčio 24 d. į „Laisvės pikniką 2019. Idėjų festivalį“, kuriame būsime ir mes. Kalbėsime apie vaikus, apie tėvus, apie namus ir saugią vaikystę, apie tai kaip kiekvienas iš mūsų galime padėti, kad kuo daugiau laimingų žmonių augtų mūsų valstybėje“, – ragino Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorė Gražina Didžbalienė.