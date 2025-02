Kaunas – dar kartą tarp Europos investicijų lyderių

Kaunas jau tradiciškai sulaukė pripažinimo tarp patraukliausių Europos miestų investicijoms: prestižiniame „fDi Intelligence“ kasmet sudaromame „Europos ateities miestų ir regionų 2025“ (angl. European Cities and Regions of the Future 2025) reitinge miestas užėmė septintąją vietą tarp mažųjų miestų Žmogiškojo kapitalo ir gyvenimo būdo kategorijoje (Human Capital and Lifestyle). Tuo tarpu Kauno regionui reitinge skirta devintoji vieta tarp Europos mažųjų regionų Kaštų efektyvumo kategorijoje (Cost Effectiveness).