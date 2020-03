Karantino sąlygomis neprasibrauna pas gydytojus

Skaudamas dantis nesujaudino

Kaunietė Vilija skundėsi, kad beveik dvi savaites yra priversta kęsti didžiulius danties skausmus. Dėl jų moteris, dar prieš paskelbiant karantiną, kreipėsi į savo odontologę: "Ji pasakė, kad problema greičiausiai – sugedęs protinis dantis. Sakė, kad reikia rauti, nes protinių dantų taisyti esą neverta. Išrovė. Tačiau praėjo daugiau kaip savaitė po šios procedūros, o skausmai nesiliauja." Kankinama skausmo, pirmadienį, kai Lietuvoje įvestas karantinas, jauna moteris puolė skambinti į savo odontologijos kabinetą vildamasi, kad odontologė ją priims. "Juk tai skubios pagalbos atvejis, o skubi pagalba nesustabdyta – ji ir toliau turi būti teikiama. Deja, neprisiskambinau", – Vilija pasakojo išklausiusi įrašytą balso pranešimą, kad dėl karantino odontologijos kabinetas paslaugų šiuo metu neteikia ir kad su ja vėliau bus susisiekta telefonu.

"Rytojaus dieną man perskambino odontologė, pasakė, kad dėl mūsų visų saugumo ji šiuo metu pacientų nepriima. Išklausiusi mano nusiskundimų, gydytoja pasakė galinti išrašyti antibiotikų, kad skausmas greičiau praeitų. Pasidalijau su ja savo būgštavimais, kad skausmų priežastis – galbūt visai ne tai, kad buvo išrautas dantis, bet kitas dantis, kurio, kaip rodė nuotrauka, supūliavę šaknų kanalai. Jį gydytoja turėjo pradėti taisyti kitą savaitę, – pašnekovės žodžiais, odontologė ją ramino, kad išrovus dantį kartais taip būna – prasideda uždegimas, skauda, ir vis siūlė išrašyti antibiotikų. – Esą išgėrus jų kursą skausmas praeis. Aš dar bandžiau prieštarauti – sakiau, kad prieš mėnesį gėriau antibiotikus dėl kitų sveikatos problemų, kad antibiotikai slopins imunitetą ir šiuo pavojingu laikotarpiu tapsiu mažiau atspari virusams. Tačiau mane įtikino, kad kitų pagalbos man variantų šiuo metu nėra."

Odontologė Vilijai išrašė elektroninį receptą. Kadangi jis buvo išrašytas antroje dienos pusėje, važiuoti pirkti antibiotikų į vaistinę moteris nesiryžo. "Artimiausia vaistinė yra prekybos centre. Tokiu metu važiuoti į ją bijau – ten jau viskas sergančių žmonių nučiupinėta ir virusų paskleista. Šią naktį greičiausiai praleisiu gerdama skausmą malšinančius vaistus – nimesulidą, rytoj iš pat ryto važiuosiu į vaistinę. Meldžiuosi, kad antibiotikai man padėtų. Nes jei skausmo priežastis yra kitas dantis, po jų kurso būsiu pasmerkta kankintis dar mažiausiai dvi savaites. Ir tai – jei karantino nepratęs", – pašnekovė prisipažino bijanti ir pagalvoti apie tai, kiek laiko jai gali tekti laukti vizito pas odontologę, jei karantino laikotarpis bus pratęstas. Kol kas jis nustatytas iki kovo 30 d.

Pasak Vilijos, pasibaigus karantinui, prie gydytojų kabinetų susidarys spūstys tų, kurie dabar negali ten patekti. "Gydytojai visų vienu metu priimti negalės ir naujų gydytojų dėl to niekas neįdarbins", – prognozavo ji.

Echoskopija – telefonu?

"Kauno dienos" redakciją pasiekė sutrikusios nėščiosios laiškas. Moteris rašo nežinanti, kur šiuo metu ji turėtų kreiptis numatytų planinių vizitų pas ginekologę, kurie besilaukiančioms moterims yra privalomi. "Niekur nerandame informacijos apie nėščiųjų priežiūrą karantino sąlygomis. Sveikatos priežiūros centras, prie kurio esame prisirašę, priežiūrą sustabdė, jokios informacijos iš SAM neturi", – guodėsi vaikelio besilaukianti Rasa.

Kauno miesto poliklinikos vyriausioji komunikacijos specialistė Renata Puodžiukienė svarstė, kad galbūt kai kurios paslaugos nėščiosioms neteikiamos privačiose poliklinikose, tačiau KMP ir jos padaliniuose šios paslaugos teikiamos lygiai taip pat, kaip iki šiol. "Nėščiųjų priežiūra tęsiama, nes tai yra būtinoji pagalba. Nėščiosios ir toliau konsultuojamos taip, kaip numatyta pagal nėštumo kalendorių", – sakė R.Puodžiukienė.

Ji informavo, kad nevyksta tik paskaitos ir kiti šviečiamojo pobūdžio užsiėmimai, skirti besilaukiančioms moterims.

Yra nepatenkintų telefoninėmis gydytojų konsultacijomis, kurios šiuo metu skiriamos vietoje tiesioginių. 81-ų pakaunės gyventoja Lionė pasakojo, kad, poliklinikoje atlikus kraujo tyrimą, jai nustatytas labai aukštas hormono TTH kiekis, todėl skirta skubi endokrinologo konsultacija. "Konsultacija, kurios metu gydytoja turėjo man atlikti skydliaukės echoskopiją, buvo paskirta kitą savaitę. Pasiskambinau į polikliniką, paklausiau, ar konsultacija tikrai įvyks. Man pasakė, kad gydytoja konsultuos telefonu. Bet man įdomu, kaip jie telefonu atliks echoskopiją?" – susidariusia situacija piktinosi senolė. Ji tikino, kad tokia konsultacija bus neefektyvi. Lionė prisipažino šiuo metu nekišanti nosies iš namų – maisto ir vaistų nuperka vaikai, tačiau į polikliniką atlikti tyrimo važiuotų.

Kita kaunietė – 70-metė Virginija – antradienį lankėsi Kauno klinikinės ligoninės Skubios pagalbos ir traumų skyriuje. Energinga senjorė džiaugėsi, kad jai buvo suteikta bent dalis planuotų paslaugų. "Prieš mėnesį pasitempiau kelio sąnario raiščius: lipau ant taburetės, kad pakeisčiau perdegusią elektros lemputę, ir nukritau. Viskas čia man dar gerai baigėsi, esu ir ne tokių traumų patyrusi", – ranka numojo pašnekovė.

Koja sutino, skaudėjo. Tąkart Virginiją konsultavę Skubios pagalbos ir traumų skyriaus medikai paskyrė gydymą ir nurodė atvykti kovo 17 d. Moteris abejojo, ar karantino sąlygomis jai bus suteikta tokia iš anksto planuota konsultacija, tačiau atvyko į skyrių. "Ortopedas traumatologas priėmė, konsultavo, bet planuota echoskopija nebuvo atlikta. Pasakė, kad visi tyrimai dabar atidėti", – pasakojo pašnekovė.

Moteris atkreipė dėmesį, kad medicinos personalas buvo be medicininių kaukių, tačiau pacientams skirtos kėdės koridoriuje ir kabinetų rankenos valytos dezinfekciniu skysčiu.

Išskirtiniai atvejai

Susidariusią situaciją paprašėme pakomentuoti Sveikatos apsaugos ministerijos Spaudos tarnybą. Ar odontologai karantino sąlygomis turėtų priimti dėl danties skausmo besikreipiančius pacientus? Jei gydantis odontologas nepriima, kur žmogus turėtų kreiptis tokios pagalbos? Kaip SAM vertina tai, kad odontologas skiria antibiotikų neapžiūrėjęs paciento? Ir kaip vertintinas telefoninės endokrinologo konsultacijos efektyvumas, jei skubios konsultacijos metu, vietoj kurios skirta telefoninė, turėjo būti atlikta echoskopija? Be to, kokia žala pacientų sveikatai bus padaryta dėl to, kad gydytojų konsultacijos mažiausiai dviem savaitėms atidedamos arba jos tampa neefektyvios ar iš dalies neefektyvios, nes konsultuojant telefonu neįmanoma atlikti tyrimų?

Į šiuos klausimus SAM Spaudos tarnybos patarėja Gabrielė Banaitytė atsiuntė tokį atsakymą: "Suprantamas pacientų noras kuo greičiau gauti norimas sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau visi turime suprasti, kad šiuo metu gyvenimas Lietuvoje neteka įprastine tvarka, keičiasi ir medikų darbo metodai. Nors visos planinės procedūros atidėtos, kol baigsis karantino laikotarpis, vis dėlto pacientai nėra paliekami be dėmesio – esant būtinybei yra teikiamos reikiamos konsultacijos, paslaugos, jei būtina, su gydytojo leidimu pacientai gali atvykti ir į gydymo įstaigą. Vis dėlto dauguma sveikatos priežiūros paslaugų teikiama nuotoliniu būdu – taip nustatyta sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu."

Ministerijos atsakyme taip pat primenama, kad, remiantis šiuo metu galiojančia SAM ministro nustatyta tvarka, gydymo įstaigų specialistai turi susisiekti nuotoliniu būdu su pacientais, karantino laikotarpiu užsiregistravusiais planinių paslaugų. Įvertinę paciento sveikatos būklę nuotoliniu būdu, medikai turi pasiūlyti atidėti jo vizitą arba paskirti gydytojo konsultaciją nuotoliniu būdu. Pagal šią tvarką, jei šeimos gydytojas, konsultuodamas pacientą nustato, kad jam karantino laikotarpiu reikalinga gydytojo specialisto konsultacija, jis turi užpildyti ESPB IS siuntimą ir susisiekti nuotoliniu būdu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl konkretaus gydytojo specialisto konsultacijos gavimo nuotoliniu būdu.

Vis dėlto SAM pabrėžia, kad patekti į sveikatos priežiūros įstaigas karantino metu įmanoma ir ne skubiosios pagalbos atvejais – jei nustatoma, kad kitaip reikšmingai pablogėtų paciento būklė. "Jei po nuotolinės konsultacijos pacientui būtina atvykti karantino laikotarpiu į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, nes kitaip reikšmingai pablogėtų paciento būklė, gydytojas turi paskirti pacientui vizito laiką tokiu periodiškumu, kad tarp pacientų konsultacijų įstaigoje būtų tokie laiko tarpai, per kuriuos galima būtų atlikti kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, visišką dezinfekciją", – rašoma atsakyme ir primenama, kad karantino metu diagnostinės paslaugos ir procedūros teikiamos tik tais atvejais, kai jų nesuteikimas pacientui turėtų tiesioginės įtakos jo sveikatos pablogėjimui.

Tačiau ar ilgai besitęsiantis danties skausmas priskiriamas tokiems atvejams, iš atsakymo nepaaiškėjo.

Medikams mokės tiek pat

Akivaizdu, kad, karantino sąlygomis sustabdžius planinių medicinos paslaugų teikimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiks mažiau Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų. Tai turėtų neigiamos įtakos įstaigų gaunamoms pajamoms, greičiausiai – ir medikų atlyginimams. Siekdama sumažinti tokius neigiamus padarinius, Valstybinė ligonių kasa (VLK) prie SAM skelbia įstaigoms sumokėsianti tiek, kiek buvo planuota, neatsižvelgiant į tai, ar visos suplanuotos paslaugos buvo suteiktos.

"Siekiant užtikrinti stabilias asmens sveikatos priežiūros įstaigų pajamas karantino laikotarpiu, už kiekvieną karantino laikotarpio ataskaitinį mėnesį planuojama taikyti tam tikrą avansinį mokėjimą. Kitaip tariant, ar įstaigai pavyks suteikti suplanuotas paslaugas, ar nepavyks, bus apmokama pagal galiojančioje sutartyje su ligonių kasa numatytą metų sutartinę sumą", – "Kauno dienai" sakė VLK direktorius Gintaras Kacevičius.

Pavyzdžiui, jei gydymo įstaiga pasirašė sutartį su ligonių kasa dėl 12 mln. eurų, arba kas mėnesį po 1 mln., tai, vadovaujantis 1/12 taisykle, ji kas mėnesį ir gaus planuotą 1 mln. iš ligonių kasos. "Tai leis užtikrinti gydymo įstaigos funkcionavimą, personalo atlyginimus ir kitus svarbius dalykus", – tęsė VLK vadovas. Pasak jo, tokia ligonių kasos atsiskaitymo su gydymo įstaigomis tvarka galios, iki šalyje bus atšauktas karantinas.

Neabejojama, kad, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, įtariamiems ar sergantiems COVID-19 sukelta liga, susidarys papildomų išlaidų, viršijančių patiriamas įprastai gydant infekcines ligas.

"Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, patiriančioms tokių papildomų išlaidų, tinkamų kompensuoti PSDF lėšomis, siūloma jas registruoti susiejant su konkrečia pacientui suteikta paslauga ir vėliau pateikti VLK. Įvertinus, kokias būtent paslaugas teikiant buvo patirta papildomų išlaidų ir kiek jos viršija šiuo metu galiojantį apmokėjimą, bus priimami atskiri sprendimai dėl papildomo apmokėjimo", – komentavo G.Kacevičius.

VLK atstovų teigimu, šis papildomas apmokėjimas taip pat sudarys prielaidas sumokėti didesnį darbo užmokestį medikams, kurie dirba didesniu intensyvumu ir pavojingomis sąlygomis, teikdami pagalbą dėl COVID-19.

Įsteigė karštąją liniją nėščiosioms

Valstybiniu lygiu paskelbus karantiną, pasikeitė pacientų konsultavimo tvarka Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. Įsteigta pacientų konsultacijos telefonu karštoji linija:

neatidėliotinais akušerijos klausimais konsultuos nėščiųjų priimamojo akušerė ir vyr. budintis akušerijos poste – visą parą telefonu (8 37) 326 270.

Neatidėliotinais ginekologiniais klausimais konsultuos Moterų konsultacijos akušerė ir dirbantis gydytojas akušeris ginekologas darbo valandomis 8 iki 18 val., penktadieniais 8 iki 13 val. (8 37) 326 215.

