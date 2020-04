Karantinas – ne pasiteisinimas: studentus verčia mokėti už tuščius bendrabučius

Per karantiną – nemaloni staigmena studentams. Nors ir negyvena bendrabučiuose, nuomos mokestį dauguma jų vis tiek turės sumokėti. Nuolaidų studentų atstovams nepavyko išsiderėti.

Negalėjo atsakyti

Redakciją pasiekė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) grupelės studentų laiškas, esą per karantiną jiems išvykus į namus, už bendrabutį, kuriame negyvena jau beveik mėnesį, vis tiek teks mokėti visą kainą.

"Nesvarbu, kad mokomės nuotoliniu būdu iš savo namų, o ne bendrabutyje, mokėsime tiek pat. Karantinas pratęstas, taigi dar mažiausiai dvi savaites mokėsime už tai, kuo nesinaudojame", – būsimi medikai piktinosi, kad tokia situacija yra mažų mažiausiai apgailėtina.

LSMU turi ne vieną bendrabutį. Kainos už mėnesį juose svyruoja nuo 45 iki 87 eurų per mėnesį, priklausomai nuo vietų skaičiaus, kambario ir jame esančių patogumų.

"Sulaukėme atsakymo, kad kainos tikrai nesikeis", – į diskusiją, anot studentų, vadovybė nesileido, o užklausą apie tolesnius mokėjimus ir galimas lengvatas paprasčiausia ignoravo. Beje, kaip ir "Kauno dienos" laišką. Pirmadienį paprašius pakomentuoti susidariusią situaciją, ketvirtadienio rytą LSMU komunikacijos skyrius teberinko informaciją atsakymui.

Yra daugiau nuskriaustųjų

Pasidomėjome, kokia tvarka taikoma kitose miesto aukštosiose mokyklose. Pasirodo, LSMU studentai ne vieninteliai, kuriems per karantiną teks papurtyti kišenę. Visi asmenys, šiuo metu turintys galiojančias apgyvendinimo sutartis su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bendrabučiais, nepaisant to gyvena juose ar yra išvykę, privalės mokėti universiteto nustatytą ir apgyvendinimo sutartyje nurodytą mokestį. Priklausomai nuo vietos, pastato ir kambario būklės, kainos čia prasideda nuo dviejų eurų už parą. Renovuoto, dviviečio arba vienviečio kambario patogumai įkainoti trigubai didesne suma, taigi studentui arba jo tėvams per karantiną vėjais nueis mažiausiai 180 eurų. Studentams, susidūrusiems su finansiniais sunkumais, bus sudaryta galimybė atidėti mokesčių mokėjimo terminus.

Taip pat nuo balandžio 1-osios visi norintys gali keisti kambarius į laisvas vietas tame pačiame bendrabutyje. Kardinaliai keisti gyvenamąją vietą – persikelti iš vieno bendrabučio į kitą, galimybės nėra. Universiteto administracija darsyk priminė, kad visuotinio karantino laikotarpiu, kuris pratęstas iki balandžio 27 d., nauji bendrabučio gyventojai nėra priimami, į bendrabutį neįleidžiami pašaliniai asmenys. Studentams draudžiama būriuotis, rengti susibūrimus savo kambariuose, bendro naudojimo patalpose – virtuvėse, rūkomuosiuose, skaityklose.

Neįtikino administracijos

Sprendimą būsimų sporto specialistų nenaudai priėmė ir Lietuvos sveikatos universiteto (LSU) administracija. Praėjusią savaitę vykusio rektorato posėdyje studentų atstovams nepavyko įtikinti administracijos, kad bendrabučių mokestis laikinai juose negyvenantiems studentams būtų mažinamas perpus.

"Labai apgailestaujame dėl tokio sprendimo. Manėme, kad mūsų argumentų užteks tam, kad pasiektume norimą tikslą. Pagrindinė LSU mintis, kodėl mokestis nebus mažinamas, buvo tokia, kad, jeigu kažkam sumažinsime mokestį, tuos pinigus iš kažkur reikės paimti, t.y. iš kažko atimti tam, kad kažkam duoti", – apmaudo dėl nepavykusių derybų neslėpė studentų atstovai.

Tiesa, LSU neatsisakė ateityje svarstyti šio klausimo ir pažadėjo, kad studentai, šiuo metu patiriantys finansinių sunkumų dėl mokėjimų už bendrabutį, gali kreiptis į administraciją ir pateikti argumentus. Kiekvienas atvejis esą bus svarstomas individualiai ir ieškoma abiem pusėms geriausio sprendimo.

Karantinas pratęstas, taigi dar mažiausiai dvi savaites mokėsime už tai, kuo nesinaudojame.

"Norime paminėti, kad studentai turi galimybę nutraukti nuomos sutartį ir taip sutaupyti savo lėšas", – ar bus pasiryžusių tokiam žingsniui, LSU studentai nedrįso prognozuoti. Apgyvendinimo sutartį gali nutraukti ir VDU studentai. Nuostatuose rašoma, kad sutartis nutraukiama nuo išsikėlimo dienos, grąžinus raktą ir kitą universiteto išduotą inventorių, tačiau iki išsikėlimo dienos, įskaitytinai, apgyvendinimo mokestis bus skaičiuojamas.

Nereikės mokėti

Kauno technologijos universiteto (KTU) administracija į situaciją pažvelgė kur kas humaniškiau. Studentams, per karantiną negyvenantiems universitetui priklausančiuose bendrabučiuose, mokėti už kambarius nereiks.

"Gyventojams, kurie nepateikė prašymų pasilikti bendrabutyje, karantino metu mokestis nebus taikomas. Taip pat taikoma galimybė atidėti mokėjimus už bendrabutį, jei kyla finansinių sunkumų", – KTU atstovas žiniasklaidai Mantas Lapinskas tikino, kad kitus sprendimus dėl mokesčio taikymo, diktuos tolimesni įvykiai.

Labiausiai pasisekė KTU studentams – už bendrabučius per karantiną jie nemokės.

Nuo mokesčio karantino metu atleisti ir Kauno kolegijos studentai. Gyventojams, išvykusiems iš bendrabučių nuo karantino pradžios iki pabaigos, apgyvendinimo mokestis nebus skaičiuojamas. Išvykę gyventojai į bendrabutį galės grįžti tik tada, kai direktoriaus įsakymu bus paskelbta karantino pabaiga.

"Prašome grįžusių iš užsienio asmenų nevykti į bendrabutį. Nesant tokiai galimybei, gyventojas turi informuoti apgyvendinimo skyriaus vedėją, pagrįsdamas prašymą grįžti į bendrabutį. Tokiu atveju jis privalomai bus apgyvendintas 14 dienų karantino laikotarpiui atskirame bendrabučio kambaryje. Likusiems gyventi bendrabutyje būtina laikytis asmens higienos reikalavimų ir vengti susibūrimų bendrabučių patalpose", – į studentus kreipėsi Kauno kolegijos administracija. Nesilaikant šių įpareigojimų bus taikomos drausminės priemonės.