Kalėdos – stebuklų metas: Kauno rajone blaškosi žirgai

2025-12-19 12:43 kauno.diena.lt inf.

Kauno rajone keli gyventojai pastebėjo pasiklydusius žirgus. Kauniečiai šmaikštauja, kad į Kauną 2026-ieji – Raudonojo Ugninio Arklio (žirgo) metai – atėjo kiek anksčiau.

Apie susidūrimą su gyvūnais „Kauno dienai“ pasakojo skaitytoja.

„Žirgus pamačiau apie 7 val. ryto Luknės g., atėjo nuo miškų“, – pasakojo moteris, ankstų rytą vedusi vaikus į darželį.

„Jie praėjo pro darželį, mašinos nugynė juos į Žalčio g. ir tada jie dingo iš mano akiračio“, – sakė kaunietė ir pridūrė, kad jie „akivaizdžiai nusko link Pakalnės gatvės“.

Moteris apie tai, kad kelyje blaškosi žirgai, iškart informavo policiją. Tiesa, operatorė jai teigė, kad apie incidentą jau yra gauta pranešimų.

Tačiau po kelių valandų žirgai vis dar lakstė Domeikavoje.

„Kalėdos – stebuklų metas... Bet gal vis dėlto kažkas pasigedote?“ – apie 11 val. Domeikavos grupėje feisbuke klausė moteris.

„Žirgai bėga link Varluvos kaimo pusės. Ką tik prabėgo pro Domeikavos bažnyčią“, – tikino kitas vyras.

Feisbuko grupės „Domeikava“ vaizdo įrašas

Gavę policijos komentarą, publikaciją papildysime.

