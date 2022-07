Jonavos gatvės gyventojas stveriasi už galvos: iš kitos teritorijos tekantis vanduo skandina namus

Patiria nuostolius

Jonavos g. 190-ojo namo savininkas Paulius „Kauno dienai“ pasakojo, kad dabar bando greituoju būdu įrengti įvarius atitvarus, kad tik pavyktų bent kiek apsaugoti savo turtą, nes vanduo veržiasi visur. Jo pilna ne tik sklype, bet jis jau bėga ir į namus, pavėsines, šiltnamius.

„Bėga vanduo pro šlaitą į mūsų sklypą, darko pievą, bėga į namą, plauna pamatus. Namas stovi gan nedėkingoje vietoje, čia pas mus kalnuota. Mes esame žemiausioje vietoje, o virš mūsų yra Kauno klinikų žemiausia vieta ir ties Neurologijos skyriumi vanduo bėga pas mus, viskas bėga į namą, šiltnamius, daržus. Plaunamas ir įvažiavimas į kiemą“, – apie tai, kad viskas skęsta, kalbėjo vietos gyventojas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Ties šlaitu dedame viską, ką turime. Ir lentas tvirtinam, ir smėlio maišus dedam, kad vanduo bent kiek aplenktų namus“, – kaip bando apsisaugoti nuo nepageidaujamos vandens srovės, pridūrė Paulius.

Pagalbos dar nesulaukė

Vyras pasakojo, kad pagalbos bandė ieškoti Kauno klinikose, tačiau jų atstovai jį siuntinėjo įvairiais kontaktais, kol galiausiai niekam nepavyko prisiskambinti ir išsiaiškinti, ar kas nors daryta su klinikų teritorijoje esančiu šuliniu, kad jis nespėja surinkti vandens ir viskas čiuožia žemyn į Jonavos gatvės sklypą. Kaunietis taip pat skambino „Kauno vandenų“ avarinei tarnybai. Šie, pasak jo, paprašė atsiųsti filmuotą medžiagą.

Klinikos pas save pievutes susitvarkė, o pas mus pro jų teritoriją bėga vanduo. Su „Kauno vandenimis“ irgi problemų yra.

Kaunietis pasakojo, kad seniau šlaite buvo įrengtas lietaus nuotekų vamzdis. Tada vandens kriokliai į jo sklypą bėgdavo būtent pro vamzdį, tačiau su „Kauno vandenų“ pagalba problema buvo išspręsta. Kurį laiką buvo ramu, tačiau dabar vanduo pradėjo bėgti kiek aukščiau, nei buvo senasis vamzdis, o pagalbos žmogus taip nesulaukia.

„Dabar rajonas plečiasi, galbūt daugiau namų prisijungė ir kažkas kažkur neatlaikė, kad mums vėl viską semia. Klinikos pas save pievutes susitvarkė, o pas mus pro jų teritoriją bėga vanduo. Su „Kauno vandenimis“ irgi problemų yra. Dabar paprašė atsiųsti filmuotą medžiagą, seniau atvykdavo ne per pačią liūtį, o kai jau saulė šviesdavo, tai, aišku, kad jau nieko nesimatydavo. Suprantu, kad per liūtį niekas ten nieko nesutvarkys, bet prašydavau, kad atvažiuotų ir užfiksuotų tokį faktą, o vėliau sutvarkytų, kad per didesnį lietų neskęstų mano namai“, – kalbėjo Jonavos g. 190-ojo namo gyventojas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Vyras tikino, kad greičiausiai jo sklypą skandina lietaus nuotekų vanduo, bet kartais galima pajausti ir kanalizacijos nuotekoms būdingų kvapų, todėl spėja, kad kas nors iš gyventojų gali valyti ne visas buitines nuotekas ir taip užteršti lietaus surinkimo sistemą.

„Mūsų žiniomis, minėtasis vamzdis yra „Kauno vandenų“. Informacija perduota atsakingiems asmenims, kurie šiuo metu sprendžia iškilusią problemą. Kai turėsime daugiau informacijos – patikslinsime“, – nurodė Kauno klinikų atstovė Ieva Tamulytė.

„Kauno diena“ dėl skęstančio Jonavos g. 190-ojo sklypo klausimus uždavė ir „Kauno vandenų“ atstovams. Kai tik gausime atsakymus, tekstą papildysime.