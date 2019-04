Geriausios teismo sekretorės darbe įžvelgia daugiau privalumų nei trūkumų

Tenka galybė darbų

Jei jūs savo ryto neįsivaizduojate be juodos kavos ir laikraščio kvapo, teisėjai jos nemato be savo sekretorių. Ne veltui šios profesijos atstovės vadinamos dešiniosiomis Temidės tarnų rankomis, be kurių vargiai ar įvyktų bent vienas teismo procesas. Kodėl?

"8 val. einu į "ekspediciją". Paimu teisėjui skirtus dokumentus, juos patikrinu. Tada visą pluoštą nešu teisėjai ir ruošiuosi posėdžiui. Prieš jam prasidedant peržiūriu bylininkų dokumentus, jei ateina naujų atstovų – jų atstovavimo sutartis. Įjungiu garso įrašymo sistemą kompiuteryje, stebiu posėdį ir pildau informacinę pažymą", – į aukščiau minėtą klausimą pakankamai glaustai atsakė Kauno apylinkės teisme penktus metus skaičiuojanti, geriausia 2018-ųjų sekretorė Aurelija Paškevičienė.

Sekretorių darbas, anot jos, ne tik greitai, išsamiai, o svarbiausia – tiksliai užrašyti bylose dalyvaujančių žmonių parodymus. Ant sekretorių pečių gula daugybė kitų organizacinių ir techninių darbų. Pradedant šaukimų išsiuntimu, baigiant posėdžių salių parinkimu.

Paklausta, kaip atsidūrė teismo rūmuose, Kaune dirbanti juodaplaukė šyptelėjo. Ilgą laiką dirbusi prekybos srityje, po motinystės atostogų ji esą visiškai atsitiktinai pamatė darbo skelbimą.

"Įveikiau atranką ir laimėjau darbo vietą!", – euforijoje A.Paškevičienė ilgai nesimaudė. Prieniškės laukė nelengvas naujosios pareigybės pažinimo kelias, o po jo – atsakingas darbas.

Man patinka, kai darbe nėra monotonijos. Teisme kasdien nauji veidai ir naujos situacijos.

Persekiojo ženklai

"2018-ųjų debiutu" įvertinta Eglė Valikonienė Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose taip pat atsidūrė atsitiktinai. Nors dabar, atsukusi įvykius atgal galvoja, kad lemtis pėdas Laisvės alėjoje mėtė dar tada, kai ji mokėsi Kaune.

"Eidama pro šalį vis žiūrėdavau į teismo rūmų pusę. Pasirodo, ne veltui", – prisiminimuose skendo E.Valikonienė.

Teismo posėdžių sekretore ji dirba pirmus metus. Iki tol sukosi Kauno oro uoste, kur jai buvo patikėtos aptarnavimo skyriaus agentės pareigos.

"Man patinka, kai darbe nėra monotonijos. Teisme kasdien nauji veidai ir naujos situacijos", – 29-erių moteris, savo darbe įžvelgianti daugiau privalumų nei trūkumų. Nors teismo procesuose tenka atremti piktus bylininkų žvilgsnius, retkarčiais ir nepagrįstus jų priekaištus, o telefono ragelyje išklausyti kvietimą į teismą gavusiųjų burnojimus, visus negerumus atperka nuoširdžios padėkos.

"Arba tokie, kaip šis, įvertinimai", – kolegei iš Kėdainių rūmų antrino ir visiems už ją balsavusiems dėkojo A.Paškevičienė.

Didelė kaita

Geriausia teismo sekretorė renkama jau trečius metus. Rinkimuose dalyvauja Kauno apylinkės teismo ir Kauno apylinkės teismo Jonavos, Kėdainių ir Kaišiadorių rūmų sekretorės, kurių per visus keturis rūmus galima suskaičiuoti ne vieną dešimtį.

"Ankstesniais metais buvo viena nominacija, o šiemet atsirado dar viena", – prieš apdovanojimo ceremoniją į graviruotus krislus iš arčiau dirstelėti kvietė teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Vaida Bytautė.

"Metų debiutu", anot jos, nuspręsta paskatinti vėliausiai į kolektyvą įsiliejusias, senbuves sparčiais žingsniais besivejančias darbštuoles.

"Sekretorių kaita yra didelė. Kodėl? Darbo daug, atlyginimas nedžiugina", – V.Bytautė vylėsi, kad laikui bėgant situacija keisis.