„Giraitės vandenys“ deda pliusus prie atliktų darbų

Padidino našumą

Vienas svarbesnių projektų – jau veikianti rekonstruota Kulautuvos nuotekų valykla. Nors šiame kurortinės teritorijos statusą turinčiame miestelyje nuotekų valykla pastatyta palyginti neseniai – 2007 m., per keturiolika veikimo metų įrenginiai ir technologija nusidėvėjo, taip pat buvo gerokai išsiplėsti tinklai. Be to, pasak „Giraitės vandenų“ direktoriaus Andriaus Dzevyžio, per šį laikotarpį nepakankamas tapo nuotekų valyklos našumas.

„Prie nuotekyno buvo prijungta daugiau gyventojų ūkių, nei planuota. Be to, tai padaryti norinčių skaičius vis dar auga, todėl reikėjo dvigubai didesnio – 260 kub. m per valandą – nuotekų valyklos našumo. Atsižvelgiant į tai, teko atlikti rekonstrukciją“, – pasakojo įmonės vadovas.

Be didesnio našumo, esama ir daugiau pranašumų: atnaujinus technologiją, pagerėjo išvalytų nuotekų kokybė.

Demontavus senus mechaninio valymo įrenginius, jų vietoje pastatytas naujas pirminio mechaninio valymo įrenginys: automatinės grotos, nešmenų presas, aeruojama smėliagaudė, riebalų gaudyklė. Esama biologinio valymo grandis (aerotankas su antriniu nusodintuvu) buvo rekonstruota. Šalia reaktoriaus įrengtos talpyklos su anaerobine ir dentrifikacine zonomis, o pačiame reaktoriuje – nitrifikacinė zona ir rekonstruotas antrinis nusodintuvas. Šalia esamos linijos pastatyta nauja biologinio valymo grandis su antriniu nusodintuvu ir dumblo tankintuvu. Tankintas dumblas iš dumblo tankintuvų nuvestas į rekonstruotą talpyklą.

Sekėsi: „Giraitės vandenų“ direktorius A.Dzevyžis džiaugiasi, kad sąlygos šiemet buvo palankios ir pavyko atlikti tai, kas buvo suplanuota. / V. Žukaitytės nuotr.

Baigtų darbų sąrašas

Baigtų darbų sąraše jau ir buitinių nuotekų tinklų plėtros Ežerėlio Pušų ir Miško gatvėse projektas. Bendrovė „Nebra“ durpininkų miestelyje įrengė 727 m naujų buitinių nuotekų tinklų. „Biovalis“ taip pat jau baigė vandentiekio tinklų rekonstrukciją Batniavos seniūnijos Bubių kaime. Įmonės meistrai čia pakeitė vandentiekio kolektorius, iš privačių sklypų į kelkraštį iškėlė vamzdyną ir prie jo prijungė esamų vandens vartotojų vamzdžius. Bendras pakloto vamzdyno ilgis Bubiuose – 2 723 m.

Nuotekų tinklų plėtra baigiama ir Taikos gatvėje Voškonių kaime (Domeikavos seniūnija). „Auroros paslaugos“ čia įrengė apie 1 174 m savitakinių buitinių nuotekų ir 391 m slėginių nuotekų tinklų.

„Vandens kodas“ Erdvės gatvėje Užliedžių kaime jau baigė vandens gerinimo įrenginių išplėtimo darbus.

Kyla dar viena valykla

Kulautuvos nuotekų valykla nebus vienintelis tokio tipo statinys, atsiradęs Kauno rajone. Dar vienas šiuo metu kyla Daugėliškių kaime (Vilkijos apylinkių seniūnija), turinčiame 332 gyventojus.

„Centralizuotais nuotekų tinklais numatoma surinkti ir nuotekų valymo įrenginiuose valyti nuotekas iš 95 būstų, arba 220 gyventojų. Pagal teisės aktus ir faktinį suvartojimą gyvenvietėje vandens norma – 120 kub. m vienam žmogui per parą. Todėl naujų valymo įrenginių našumas bus 45 kub. m per parą. Lietaus metu nuotekų debitas dėl infiltracijos padidėja apie du tris kartus. Lietaus metu susidariusiam nuotekų pertekliui laikinai sukaupti suprojektuotas rezervuaras su priemonėmis nuotekoms maišyti. Šiuo metu nuotekų valymo įrenginių vietoje yra 60 kub. m rezervuaras, kuris yra pasenęs ir neišvalo nuotekų iki reikalaujamų normų, tai ir lėmė sprendimą statyti nuotekų valyklą“, – aiškino A.Dzevyžis.

Eikščių kaime (Čekiškės seniūnija) šiuo metu „Vandens kodas“ stato vandens gerinimo įrenginius. Kitas rangovas – „Auroros paslaugos“ – šios seniūnijos Pagirių kaime dar šiemet planuoja nutiesti beveik 0,5 km vandentiekio tinklų ir 90 m įvadinių vandentiekio tinklų, o „Hidrogeologijos“ darbuotojai jau gręžia vandens gręžinį.

Plečia tinklus

„Avadi“ Parko gatvėje Ramučiuose plečia vandentiekio ir nuotekų tinklus, o „Inžinerinių objektų statyba“ – Karnavės, Kanapyno, Paberupio ir Prokupio gatvėse Raudondvaryje. Čia numatyta įrengti 1 126 m savitakinių buitinių nuotekų ir apie 1 213 m naujų vandentiekio tinklų.

„Inti“ darbuotojai vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtrą atliks Bubių kaimo, Tulpių, Daržų, Klevų, Beržų gatvėse: planuojama pastatyti apie 284 m savitakinių buitinių nuotekų, apie 530 m slėginių buitinių nuotekų, 1 638 m naujų vandentiekio tinklų ir rekonstruoti nuotekų siurblinę, įrengti apie 328 m vandentiekio.

Tuo darbai Bubių kaime nesibaigs. Pasak „Giraitės vandenų“ direktoriaus, šiuo metu rengiamas nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektas, kuris bus vykdomas 2023 m. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija numatyta ir Šlienavos kaime (Samylų seniūnija).

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra kitąmet jau suplanuota Taikos, Butkūnų ir Draugystės gatvėse Vandžiogalos kaime. Jau pasirašyta šių darbų sutartis ir rengiamas techninis projektas.