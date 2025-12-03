Džiugi žinia: baigta tvarkyti Sargėnų estakada šalia Kauno

Anot pranešimo, Sargėnų estakada kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai buvo tvarkoma trejus metus – tokiai trukmei įtakos turėjo gerokai prastesnė konstrukcijų būklė nei numatyta pradiniame projekte.
„Trejus metus trukę Sargėnų estakados darbai baigti – nuo šiandien kelionės nuo Kauno link Marijampolės ir Suvalkų taps patogesnės ir svarbiausia, saugesnės. Tai – viena pagrindinių transporto arterijų tiek vietiniams – kauniečiams, tiek keliaujantiems tolimesniais maršrutais“, – pranešime teigė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
Pradėjus viaduko kapitalinį remontą paaiškėjo, kad reikalingas papildomas sijų galų remontas ties statinio atramomis.
Rangos darbus už 2,1 mln. eurų (su PVM) atliko statybų bendrovės „Autokausta“, o papildomus darbus – už 790 tūkst. eurų (su PVM) – „Kelių priežiūra“.
244 metrų ilgio bei 10 metrų pločio Sargėnų sankryžos estakada pastatyta 1993 metais.
Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose Lietuvoje yra 136 blogos būklės tiltų, viadukų ir estakadų, iš jų 14 – tiltų. Kitąmet galėtų būti rekonstruota apie 30 kritinės būklės tiltų ir viadukų.
