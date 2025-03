Dvigubas Babtų laimėjimas

Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras „Algupys“ (vadovas Jonas Girnius) tapo čempionato „Grand Prix“ laimėtojais, o Babtų kultūros centro direktorė Eglė Patinskaitė pelnė geriausio dirigento apdovanojimą B kategorijoje.

Jau ketvirtį amžiaus skaičiuojantys didžiausio pučiamųjų instrumentų orkestrų konkurso organizatoriai orkestrus šįmet padalijo į penkias kategorijas – A, B, C, D ir E. A kategorija – naujai įsikūrę, pirmą kartą dalyvaujantys mėgėjų ir pradedančiųjų groti vaikų orkestrai. B kategorija – muzikos mokyklų ir ankstesniais metais laimėję A kategorijoje orkestrai. Aštuoni pažengusiųjų muzikantų orkestrai ir ankstesniais metais laimėję B kategorijoje orkestrai susirungė C kategorijos finaliniame ture. D kategorijos finaliniame ture šiemet varžėsi keturi pažengusiųjų muzikantų orkestrai ir ankstesniais metais C kategorijoje laimėję orkestrai.

Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato tikslas – populiarinti pučiamųjų instrumentų orkestrų žanrą Lietuvos regionuose, skatinti orkestrų įvairovę ir naujų pučiamųjų instrumentų orkestrų kūrimąsi, pristatyti Europos ir pasaulio orkestrinės muzikos kompozitorių kūrybą, žymiausius kolektyvus ir atlikėjus.